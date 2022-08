Macura, Čebašek in Rupnik vse dlje od EP

Leto 2022 se za slovensko košarkarsko reprezentanco ni začelo najbolje: februarja je v kvalifikacijskih dvobojih za svetovno prvenstvo 2023 izgubila s Finsko tako v Espooju kot v Kopru. Zato pa je bilo toliko uspešnejše nadaljevanje, še posebno ko se je moštvo začelo dopolnjevati z vsemi najboljšimi. V soboto je v pripravljalnem nastopu v Istanbulu ugnala Ukrajino s 86:82 tudi brez Luke Dončića in Gorana Dragića ter dosegla že sedmo zaporedno zmago.

Do začetka obrambe naslova evropskega prvaka bo moštvo odigralo še štiri tekme, a klasične ogrevalne ekshibicije verjetno ne bo več. Pred četo selektorja Aleksandra Sekulića bosta za začetek dva regionalna derbija, v katerih navzlic uradnemu prijateljskemu statusu ne bo manjkalo tekmovalnih primesi. Jutri ob 20.15 bo v že davno razprodanih Stožicah gostila evropske podprvake Srbe, ki še niso pozabili poraza v istanbulskem finalu pred petimi leti, moštvi pa se odtlej niti nista pomerili.

V soboto bo Slovenija v Celju pričakala še Hrvate, ki se želijo odkupiti svojim privržencem za junijskih –28 v Ljubljani in izpad iz kvalifikacij za SP, 25. in 28. avgusta pa bo nadaljevala boj za uvrstitev na mundial s pomembnima tekmama z Estonijo v Celju in Nemčijo v Münchnu. Ni kaj, pester spored, med katerim bomo dobili še nekaj pomembnih odgovorov.

Samar namesto rutinerjev?

Ustvarjalno jedro moštva je sicer že znano, v njem so najvidnejši udeleženci lanskih olimpijskih iger in Goran Dragić. Zaradi poškodbe hrbta Gregorja Glasa je na seznamu kandidatov še 15 imen, če bi sklepali po videnem v zadnjih mesecih, pa se EP oddaljuje tudi Jakobu Čebašku in Luki Rupniku, čeprav sta bila člana tokijske odprave, in Juriju Macuri.

Precej več priložnosti za dokazovanje, in to na vseh tekmah, je dobival 21-letni Žiga Samar in jih kot tretji ali celo četrti organizator igre v zasedbi izkoristil z razumljivimi nihanji. Na zadnji tekmi z Ukrajino je razveselilo delno prebujenje Jake Blažiča s 13 točkami; resda z metom iz igre 4:13. V prvih treh pripravljalnih predstavah je namreč v seštevku dosegel 11 točk, neprepoznaven pa je bil tudi na kvalifikacijskih tekmah s Hrvaško in Švedsko s pičlima dvema točkama, potem ko jima je ob prvih soočenjih skupno nasul 38 točk.

Edo Murić je izpustil uvodna dvoboja za uigravanje z Nizozemsko in Črno goro, a se je v Istanbulu vključil s hitrostjo mikrovalovne pečice, saj je zbral 20 točk in 15 skokov v dveh nastopih. Naknadno sta se moštvu pridružila tudi Mike Tobey in Vlatko Čančar, a podobno kot Zoran Dragić in Klemen Prepelič potrebujeta nekoliko več stanovitnosti. Brez nje na EP ne bo šlo, saj se ne kaže zanašati, da bosta vse postorila Luka Dončić in Goran Dragić.