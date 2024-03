Javil se je navijač Janez, ki se je slikal z Ronaldom: razkril je vse podrobnosti (FOTO)

Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči dosegla zmago proti Portugalski, česar si ni upal napovedati nihče. S tem je slovenska ekipa prekinila niz enajstih portugalskih zmag na pripravljalnih tekmah za evropsko prvenstvo v Nemčiji.

Stisnil se je k Ronaldu in posnel sebek. FOTO: Borut Zivulovic, Reuters

Nogometni zvezdnik portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v Slovenijo prinesel evforijo. Številni so čakali na stik z zvezdnikom že na brniškem letališču, pred tekmo, ko so oblegali hotel v središču Ljubljane, nekateri so celo rezervirali sobo v hotelu, a menda je le enemu uspelo dobiti fotografijo z Ronaldom.

Sredi prvega polčasa je kljub velikemu številu varnostnikov ob igrišču na zelenico uspelo steči enemu izmed navijačev. Pri sebi je imel telefon, šel je na kolena, dal roke skupaj in Ronalda verjetno prosil, ali se lahko z njim fotografira. Ronaldo mu je ustregel in navijač je prišel do sebka z zvezdnikom. Še več, preznojenemu nogometašu je celo pritisnil poljub na lice.

Navijača so potem varnostniki pospremili z igralne površine, in ko je zapuščal igrišče, so mu Stožice bučno zaploskale.

Janez na srečanje z Ronaldom čakal dvajset let

Navijaču Janezu Kozelju so se uresničile sanje. Za Radio Kranj je razkril vse podrobnosti svojega dejanja. Dejal je, da Ronalda spremlja vse od otroštva oziroma že zadnjih dvajset let in je samo čakal na trenutek, ko bo prišel nogometaš v Slovenijo.

»Duša mi ne bi pustila, če ne bi šel na zelenico. Zavedam se, da je bilo malo narobe, kar sem naredil,« je dejal Janez, ki je vse dogajanje tudi snemal na svojem telefonu.

Pravi, da je imel vstop na igrišče skrbno načrtovan že nekaj dni, a da je čutil tudi nekaj nervoze. Kaj mu je rekel ob snidenju? »Vprašal sem ga, ali se da eno fotografijo narediti, in mu rekel, da je najboljši.«

Potem ko so ga varnostniki pospremili z zelenice, je Janez povedal, da si je drugi polčas ogledal na domačem kavču. Kakšno kazen si je prislužil, ni želel deliti z javnostjo.

A po informacijah N1 bo Škofjeločan, sicer učitelj smučanja in lastnik gostinskega lokala, moral za kazen odšteti 1000 evrov.

Takoj po tekmi je najbolje plačani športnik na svetu prvi zapustil zelenico po slovenski zmagi in sodnikom večkrat pokazal, da je jezen zaradi njihovih odločitev.