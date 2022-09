Konec sanj za Primoža Rogliča na Vuelti, danes ga ne bo na startu

Posledice torkovega padca tik pred ciljem so bile prehude. Sanj o osvojitvi četrte zaporedne Vuelte je za Primoža Rogliča konec. Ekipa Jumbo Visma je sporočila, da Rogliča danes ne bo na startu. »Na žalost Primoža Rogliča ne bo na startu 17. etape zaradi posledic včerajšnjega padca. Hvala za vse lepe trenutke na letošnji Vuelti. Imel si velike načrte za prihodnje dni, ampak na žalost ti to ni bilo usojeno,« so zapisali.

Rogliča je po včerajšnjem strašnem padcu, do katerega je prišlo v zadnjih 50 metrih pred ciljmo črto, danes pregledala zdravniška ekipa in sklenila, da je zanj dirka končana. Da ni šlo za nedolžen padec, je bilo videti že včeraj, saj je bil ves potolčen in okrvavljen po rokah in nogah.

Pred odstopom je bil Roglič minuto in 26 sekund za Evenepoelom, v zadnjih dneh prejšnjega tedna pa je nadoknadil več kot minuto. Na drugo mesto v seštevku je zdaj napredoval Španec Enric Mas (+ 2:01 ), na tretjem pa je po novem še en domačin Juan Ayuso (+ 4:49). Na dirki od Slovencev ostaja Jan Polanc, ki je zdaj skupno 12 (+ 15:08).

Kolesarje sicer danes čaka 162 kilometrov dolga preizkušnja, ki se bo začela v Araceni ob 13.05 in se končala z vzponom na Monasteriu de Tenutuido.