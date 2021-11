Katar pozabljen, naslednjič na nogah sredi decembra

Nogometna Slovenija je spravila pod streho zadnjo tekmo neuspešnega ciklusa kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Ciper je bil pričakovano neugoden zadnji tekmec čete selektorja Matjaža Keka, ki je boj za Katar končala na četrtem mestu skupine H pred Malto in Ciprom. Slovenci bodo naslednjič na nogah 16. decembra, ko bo v Švici žreb skupin Uefine lige narodov 2022/23, ki jo bodo odprli 2. junija. Sloveniji ne preostane drugega, kot da pogleduje proti naslednjemu tekmovanju, potem ko je še drugič zaporedoma končala na četrtem mestu kvalifikacij za veliko tekmovanje. Najprej v boju za euro 2020, ko so končali pred njo Poljska, Avstrija in Severna Makedonija, drugič včeraj, ko je četa selektorja Keka pogledala v hrbet Hrvaški, Rusiji in Slovaški, za seboj pa pustila Ciper in Malto.

Kek menjal že pred tekmo

Hrvati so premagali Rusijo z avtogolom Kudrjašova v 81. minuti tekme v Splitu ter si tako zagotovili neposredni nastop na mundialu v Katarju. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Trije goli v drugem polčasu

Slovenija si v resnici ni zaslužila višje uvrstitve kljub zgodovinski zmagi nad Hrvaško, saj je v tem ciklusu preprosto nihala bolj kot razpoloženje slovenskih volivcev. Tudi včeraj v Stožicah so imeli gostitelji težave s Ciprom, ki je tri dni prej zapustil ruske Benetke s teniškim izidom 0:6. Še dobro, da so začeli igrati že ob treh popoldne, so si mislili otroci na stožiških tribunah, saj bi jih v primeru večernega termina dodatno prezeblo. Vroče pa je bilo še pred začetkom tekme v slovenskem taboru. Matjaž Kek je namreč opravil nekaj menjav še pred prvim sodnikovim žvižgom. Sprva je načrtoval tekmo zinv začetni enajsterici, toda nato je prvi odpadel Mevlja, čez pol ure med ogrevanjem še Šporar. Namesto njiju sta vskočilain še debitant v članski izbrani vrsti, ki igra za švicarski klub Lugano. Sledila je sprememba v slovenski obrambi, potem ko je bilo že vse od Trnave znano, da bo kaznovanegavnovič zamenjal povratnik po kazni. Karničnik je odšel na desnega štoperja, Bijol na levega. Slovenci so igrali motivirano in kombinatorno do 25. minute, ko je dosegel gol iz ofsajda prav Celar. Prednjačil je, ki je ujel formo v majici Fenerbahčeja, trudil se je tudi, ki pa je moral z igrišča po pol ure igre zaradi poškodbe gležnja. Verbič insta zapravila najlepši priložnosti za gol v istem napadu, enkrat je bil blizu gola Zajc.

Prav Šempetrčan, ki je opozoril nase na stožiškem stadionu v majici Olimpije, je v nadaljevanju prvi načel mrežo Cipra. Petar Stojanović je prodrl po desni strani igrišča, prišel v kazenski prostor in sprožil močan strel, po katerem je vratar Neofytos Michael žogo odbil na nogo Zajca, ki je na prvo meril v daljši vratarjev kot – 1:0! Treba je izpostaviti, da je bil Stojanović veliko bolj razigran kot Jure Balkovec na drugi strani igrišča. Slovenci so po doseženem golu delno spustili ritem igre, četudi je lep gol dosegel Adam Gnezda Čerin, še lepšega pa gostujoči nogometaš Andronikos Kakoulis. Ob tem je Slovaška ohranila visoko prednost na Malti in dvoboj za tretje mesto je bil odločen. Simbolno pomeni veliko, navsezadnje bo v naslednjem ciklusu prinašalo dodatne kvalifikacije za euro 2024. Toda do žreba kvalifikacijskih skupin je še daleč, ples kroglic bo 9. oktobra 2022 v Nemčiji.

Skupina H Hrvaška 10 7 2 1 21:4 23 Rusija 10 7 1 2 19:6 22 Slovaška 10 3 5 2 17:10 14 Slovenija 10 4 2 4 13:12 14 Ciper 10 1 2 7 4:21 5 Malta 10 1 2 7 9:30 5