Kakšen spektakel! Golov kot v nogometnih nebesih

Zabava za nogometne množice je z ognjemetnima predstavama upravičila svoj pomen tudi v torkovem večeru. V uvodnih četrtfinalnih dvobojih lige prvakov je bilo zabitih deset golov, kibici so imeli kaj videti – tako v Madridu kot Londonu. A to je očitno šele začetek, še bo pokalo, ne po šivih, temveč po zadetkih.

Real Madrid in Manchester City sta se v kastiljskem osrčju razšla z izidom 3:3 (Ruben Dias 12./avtogol, Rodrygo 14., Federico Valverde 76.; Bernardo Silva 2., Phil Foden 66., Joško Gvardiol 71.), v prestolničnem osrčju Združenega kraljestva sta Arsenal in Bayern remizirala, 2:2 (Bukayo Saka 12., Leandro Trossard 76.; Serge Gnabry 18., Harry Kane 32./11-m) je bilo. Kakšno zanimivost lahko potegnemo iz tokratnih predstav v starocelinskem elitnem klubskem tekmovanju v najbolj pomembni postranski stvari na svetu?

Tudi Arsenalov Bukayo Saka in Serge Gnabry iz Bayerna sta bila trd boj. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Priimek Guardiol(a) je tisti pravi nogometni, naj si gre za trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiolo ali hrvaškega obrambnega igralca sinje-modrih Joška Gvardiola. Dvaindvajsetletni Zagrebčan, nogomet je začel igrati v Trešnjevki, nato je seveda presedlal v Dinamo, je belemu baletu zabil gol z odličnim strelom z 20 metrov, katalonski Pep Guardiola pa je tako ali tako nogometni filozof, ki včasih svoje misli o nogometni taktiki tako zaplete, da še sam več ne ve, kaj je sprva izvirno mislil.

Pep Guardiola in Carlo Ancelotti sodita med najboljše nogometne trenerje na svetu. FOTO: Juan Medina/Reuters

Gvardiol je dosegel svoj prvi zadetek za ManCity, odkar je lanskega avgusta za 90 milijonov evrov, je drugi najdražji branilec na svetu, iz RB Leipziga prestopil v ta angleški klub. Bil je tudi najbolje ocenjeni posameznik dvoboja na stadionu Santiago Bernabeu.

Hrvat je s krasnim strelom premagal Realovega vratarja Andrija Lunina. FOTO: Juan Medina/Reuters

»Temu klubu sem se pridružil, ker želim biti na vrhu, zaradi grba, ki ga nosimo na prsih. Že večkrat smo pokazali, kdo smo in kakšne so naše kakovosti. Tokrat sem sicer malce razočaran, na kakšen način smo prejeli zadnji zadetek, Real ga je prelahko dosegel. A to je nogomet in morali bi biti zadovoljni s tem izidom, saj nas čaka še povratna domača tekma,« je po madridskem obračunu dejal Joško Gvardiol.

90 MILIJONOV evrov je Manchester City odštel Leipzigu za Joška Gvardiola.

Sam pa je prečudovit gol, zabil je s svojo slabšo, desno nogo, opisal z naslednjimi besedami: »Res ne vem, kaj bi rekel. Moram biti pošten in priznati, da je bil v tej akciji moj prvi dotik z žogo zelo slab, nisem pa želel tvegati in jo izgubiti. Zato sem sam sebi rekel, da bom kar streljal, kar bo, pač bo. In nekako sem uspel zadeti.«

De Bruyne? Želodčne težave

Joško Gvardiol je sicer prvi nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel gol za Manchester City in proti njemu. Namreč v pretekli sezoni je v uvodni tekmi osmine finala kot igralec Leipziga v 70. minuti zadel na domačem igrišču za končni izid 1:1. V povratni tekmi je City zmagal s 7:0.

Zagrebčan je v elitnem tekmovanju sicer zbral tri gole, dva proti Realu in že omenjenega proti ManCityju. Je pa bilo denimo sploh vprašanje, če bo Gvardiol odpotoval v špansko prestolnico in igral na srečanju. V soboto je bil v tekmi angleškega prvenstva proti Crystal Palaceu zaradi poškodbe prepone zamenjan ob polčasu, nato je več časa kot na treningu, oddelal je le enega, preživel pri fizioterapevtu.

Pep Guardiola je moral na Realovo igrišče brez motorja ekipe Kevina De Bruyna. Po dvoboju je pojasnil, da je imel Belgijec želodčne težave. »Pred tekmo smo imeli sestanek, bil je pripravljen za igro. Nato pa se ni dobro počutil, v slačilnici je celo bruhal,« je navrgel katalonski strokovnjak.