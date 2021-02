Je Olimpija lahko boljša, Maribor pa slabši?

Slaba učinkovitost

Olimpija 22 12 6 4 29:15 42

Maribor 22 11 7 4 42:28 40

Mura 22 10 7 5 27:16 37

Domžale 22 8 8 6 33:28 32

Bravo 22 7 9 6 23:22 30

Koper 22 8 6 8 30:30 30

Celje 22 7 5 10 21:24 26

Tabor 22 7 5 10 25:29 26

Aluminij 22 4 7 10 17:33 20

Gorica 22 3 5 14 15:37 14

Nogometaši Olimpije, ki so v nedeljo pri Aluminiju iztržili le točko za neodločen izid 0:0, so povečali naskok pred Mariborčani, a po 22. krogu 1. SNL in pred morda ključnima tekmama sezone – jutri proti Domžalam in v soboto proti Mariboru – niso razblinili uganke o tem, ali so lahko še boljši. Ali vsaj uspešnejši od slabih Mariborčanov, za katere se prav tako ne ve, ali so lahko še slabši, kot so bili v prvih treh tekmah v letu 2021.Lestvica in vsebina ponujata različni podobi z igrišča. Kako se lahko razlikujejo razum in čustva, sta na najboljši možni način razkrila razpleta v Ljudskem vrtu in Kidričevem. Vijolični so izgubili proti prvaku, ki še zdaleč ni tako slab, kot je njegov položaj na lestvici, Olimpija je osvojila točko proti predzadnjemu. Vijolični plačujejo davek za vdor virusa v moštvo, poškodbe in s tem sfižene priprave, Olimpija je potrdila, da je imela tudi brez jesenskega deleža hrvaških igralcev najmanj enakovredno zasedbo domačih fantov. Pri Mariboru, ki se pomlajuje in niža stroške, vladajo izredne razmere, pri Olimpiji, ki je med odmorom izpeljala skrajno kadrovsko čistko, je idila.SNL tudi v letu 2021 ostaja posebna liga in v marsičem v nasprotju s trendi. Zmage s tremi goli razlike, kot je bila Bravova proti Kopru, so redkost. Pred tem je zadnjo zmago s tremi goli razlike dosegla Olimpija v 13. krogu nad Aluminijem (3:0). V sosednji hrvaški ligi, ki je prav tako 10-članska s štirikrožnim sistemom, se je 15 tekem od 110 razpletlo z najmanj tremi goli razlike, v SNL le osem.Vodilna Dinamo, ki ima tekmo manj, in Osijek imata po 22 krogih šest točk več od Olimpije (48:42). Več jih ima tudi tretja Gorica (43). Sosedje so tudi veliko bolj učinkoviti (Dinamo je zabil 52 golov, Osijek 37, Gorica 44) in le Maribor od moštev z vrha 1. SNL jim je enakovreden z 42 goli. Olimpija jih je dosegla 29, Mura 27.Na Hrvaškem so več golov od vodilne slovenske trojke najboljših strelcev zabili štirje nogometaši (dva po 14 golov, en 12 in en 11), še dva sta zbrala po devet golov, kot so jih v 1. SNLinZa SNL prevladuje ocena, da je zanimiva, ker so moštva izenačena in lahko vsak premaga vsakogar, za HNL pa, da je večji kakovostni prepad med zgornjim delom in spodnjim. Toda kaj to pomeni za razvoj SNL in vzgojo igralcev? V Evropi se HNL močno vzpenja in povrhu vzgaja igralce za najmočnejše klube ter z izjemno denarno dodano vrednostjo, medtem ko se slovenski klubi v Evropi bližajo najslabšim in so prestopi tehnično ter taktično neizbrušenih slovenskih igralcev v močnejše lige prej redkost kot pravilo.Uvodne tekme so razgalile še največjo razvojno zavorno coklo SNL, premalo je ustreznih in od vremenskih razmer neodvisnih igrišč, zaradi česar trpijo igralci in gledalci. Ni naključje, da imajo vse sosedske lige ustrezna igrišča!