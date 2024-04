Irving opisal ozadje zvezdniškega objema z Dončićem

V silovitem tekmovalnem ritmu zadnjega tedna rednega dela sezone v ligi NBA časa za odmor ne bo, bi ga pa izmučeni košarkarji Dallasa po srhljivki in zmagi po podaljšku nad Houstonom s 147:136 nedvomno potrebovali. Luka Dončić s 37 in Kyrie Irving z 48 točkami sta znova pokazala, zakaj se v končnici nihče ne želi srečati z Dallasom. Najprej je Luka stopil 22 točk zaostanka, v končnici se je nato slovenski »Batman« naslonil na svojega »Robina«, kot mu pravi v šali, in Dallas je slavil še 14. na zadnjih 16 tekmah.

Dončić je bil gonilna sila v prvem polčasu, nato je dirigentsko paličico prepustil razigranemu Irvingu, ki je z 19 točkami v zadnji četrtini, večinoma po težkih samostojnih akcijah, navduševal občinstvo. Podaljšek je po asistenci Dončića ob zvoku sirene izsilil Dante Exum. »Želel sem metati, a sta me takoj pokrila dva igralca, videl sem, da je Dante odkrit in jasno je, da mu bom podal žogo. Takšno zaupanje trenutno vlada med nami,« je Dončić opisal spektakularno trojko.

Zvezdniški objem

Dvorana v Dallasu se je spremenila v kotel in v podaljšku Houston ni več prišel do vodstva. Piko na i največjemu zasuku v sezoni je z asistenco PJ Washingtonu za 142:136, nato pa še z blokado v naslednjem napadu, postavil kar Dončić sam, čeprav je komaj še stal na nogah. Z okrvavljenim kolenom se je ob zadnjem zvoku sirene naslonil na Irvinga in še fotografom pričaral trenutek sezone. »Ob koncu mi je Luka dejal, da je res utrujen, zato sem ga preprosto objel, da bi mu bilo lažje. Čisto vse je dal od sebe, znova je storil vse, kar je lahko,« je ozadje zvezdniškega objema opisal Kyrie.

Z 48 točkami je odigral tekmo sezone, skupnih 85 točk branilskega para Dallasa je največ v sezoni, še tretjič sta Dončić in Irving na isti tekmi vsak dosegla vsaj po 35 točk, kar je največ v ligi NBA. »Bil je čudovit trenutek za vse, kemija v ekipi je nekaj posebnega,« je mantro zadnjih 16 tekem, v katerih so le dvakrat parket zapustili sklonjenih glav, ponovil Dončić. Dallas je dobil bitko, vojne še ne. Nalet Teksašanov je prebudil Los Angeles Clippers, s tretjo zaporedno zmago so ohranili dve zmagi prednosti pred Dallasom, ki bo znova na delu v noči na sredo v Charlottu.