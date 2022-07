Andrej Hauptman ima v kolesarski statistiki tri nastope na Touru, vendar nikoli ni prispel do cilja v Parizu. Na francoskih cestah mu je najbolje šlo leta 2002 s štirimi etapnimi uvrstitvami v prvo deseterico, najboljša pa je bila 4. mesto v 3. etapi v Reimsu. Kot športni direktor pri ekipi UAE ima precej boljši izkupiček, že dvakrat se je na Elizejske poljane pripeljal v spremljevalnem avtomobilu rumene majice. In letos gre s Tadejem Pogačarjem v Francijo po tretje zaporedno zmagoslavje. Da ne bo pomote, Hauptmanovi dosežki so bili pred dvema desetletjema prelomni za slovensko kolesarstvo. L...