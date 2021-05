Hamilton takoj vzel v bran Bottasa

Finski dirkač Valtteri Bottas (Mercedes) je z velikimi pričakovanji startal v letošnjo sezono za svetovno prvenstvo v formuli 1, toda na uvodnih treh dirkah mu nikakor ni šlo po načrtih in željah.



Na veliki nagradi Bahrajna se je moral sprijazniti s tretjim mestom za moštvenim sotekmovalcem Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappnom (Red Bull), v Imoli, kjer je Verstappen zmagal pred Hamiltonom, je trčil z Georgeem Russllom (Williams), prejšnjo nedeljo pa je v Portimau spet v cilj pridrvel kot tretji za Hamiltonom in Verstappnom. Ker je bil v kvalifikacijah še najhitrejši, s svojim izkupičkom na Portugalskem nato nikakor ni bil zadovoljen.



»Če dirko začneš z najboljšega startnega položaja, si seveda želiš domov pripeljati zmago,« je zmajeval z glavo Bottas, ki so mu pred nedeljsko veliko nagrado Španije v Barceloni (15.00) dodatno stopili na žulj angleški novinarji s članki, v katerih je bilo mogoče prebrati, da bi ga lahko še letos v črni puščici zamenjal Russell, ki je sicer prav tako član Mercedesove družine.



Takšno sranje spada k F1



»Zaradi takšnih zgodbic, ki mi ne nalagajo dodatnega pritiska, se niti najmanj ne vznemirjam, ker dobro vem, da me sredi sezone ne bodo zamenjali. Obstaja sicer ekipa, v kateri to počnejo (v mislih je imel rdeče bike), ne pa v našem moštvu. Pogodbo imam do konca leta! Očitno pa takšno sranje spada v naš posel, v katerem je veliko izmišljotin,« je zmajeval z glavo 31-letni Finec, ki ga je Hamilton nemudoma vzel v bran.



»Iz izkušenj lahko povem, da je Bottas fantastičen ekipni kolega. Občutek imam, da imamo, kar zadeva ravnotežje znotraj ekipe, pri Mercedesu zdaj celo najboljšo (dirkaško) zasedbo. Valtteri je v preteklosti že pokazal imenitne predstave, prejšnji teden, denimo, v svojo korist odločil kvalifikacije v Portimau. Zato menim, da bi ga morali ljudje pustiti pri miru, da se bo lahko tudi v prihodnje osredotočil na svoje naloge,« je kot Bottasov odvetnik nastopil angleški šampion, ki lovi že osmi naslov svetovnega prvaka.

