Guardiolo lahko boli glava

Odprt žreb brez nosilcev in drugih omejitev je najbolj pošten, a tokrat jo je zares zagodel favoritom v Uefini ligi prvakov. Ples kroglic v Nyonu je združil glavna favorita na stavnicah, Manchester City in Bayern, ter branilca naslova Real Madrid in Chelsea. Jasno je, da bo v finalu 10. junija v Istanbulu zaigral tudi nekdo, ki mu pred sezono nihče ni pripisoval velikih možnosti. Če ne bo to Benfica, bomo v zadnjem dejanju evropske klubske sezone videli italijanskega predstavnika.

Ta sezona je neizprosna do tradicionalnih udeležencev elitnega tekmovanja. Potem ko sta že v skupinskem delu izpadla Juventus in Barcelona, je bila kruta še osmina finala, v katerem sta pot končala Liverpool in PSG. Huda bitka se obeta tudi v četrtfinalu. Manchester City s Pepom Guardiolo sicer kot po tekočem traku niza trofeje v Angliji, toda evropska slava se mu izmika.

Če bodo angleški prvaki na čelu s kraljem strelcev Erlingom Haalandom (10 golov na 6 tekmah) premagali urok, bodo morali skozi trnovo pot, saj se bodo v četrtfinalu pomerili z Bayernom, ki je že podaljšal agonijo zvezdniškega PSG in kaže strah vzbujajočo formo. Neymar, Mbappe in Messi mu na dveh tekmah niso zabili gola. Razlika v zadetkih je pri zasedbi Juliana Nagelsmanna 21:2!

Tudi Real Madrid, ki je prepričljivo izločil Liverpool, si ni želel za naslednjega tekmeca Chelsea, ki v Evropi kaže veliko boljšo formo kot v premier league. Evropski prvaki so bili lani proti Londončanom ravno v četrtfinalu na pragu izpada, po zmagi v gosteh s 3:1 so na svojem Bernabeuu zaostajali z 0:3, preden je v podaljšku zmago zasedbi Carla Ancelottija prinesel Karim Benzema.

Italijanska priložnost

Zmagovalca omenjenih četrtfinalnih parov se bosta soočila v polfinalu, kar pomeni, da imajo trije klubi iz serie A imenitno priložnost, da se dokopljejo do finala. Toda morali se bodo znebiti Benfice. Prvi bo Portugalce želel na trdna tla postaviti Inter, katerega član je zadnji »preživeli« slovenski nogometaš v LP, vratar Samir Handanović. Inter je zadnji evropski prvak iz Italije, leta 2010 ga je na vrh pripeljal Jose Mourinho.

Zadnji par je povsem italijanski. Zgodovinsko gledano je Milan s sedmimi naslovi pravi velikan proti Napoliju, ki se lahko pohvali samo z osvojitvijo pokala Uefa leta 1989. Toda časi se spreminjajo in na papirju so modri Luciana Spallettija celo favoriti. V serie A imajo neulovljivo prednost 18 točk pred Interjem in bodo osvojili prvi scudetto po letu 1990, ko je bil pod Vezuvom božanstvo Diego Maradona, po katerem se imenuje stadion, na katerem zdaj kraljuje Victor Osimhen.