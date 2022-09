Gheorghe Cretu: odločitev v miru, ne pod vplivom čustev

Andrea Giani bi moral ostati, no, Slobodan Kovač ravno ne, tudi Alberto Giuliani bi moral nadaljevati delo kot selektor slovenske odbojkarske reprezentance. Giani je vlogo glavnega trenerja nemške izbrane vrste prevzel zaradi mnogo boljše plače, Kovač se s svojimi varovanci ni ujel na svetovnem prvenstvu v odbojki leta 2018, Giuliani ...

Zgodba Marka Lebedewa na čelu reprezentančne stroke je trajala le letošnjo ligo narodov, kot gasilec je v selektorsko vlogo stopil Romun Gheorghe Cretu in razvnel ogenj ambicij po odličju na nedavnem svetovnem prvenstvu. Slovenska zasedba je seveda po kakovosti vrhunska, a ekipa v polfinalu mundiala in v tekmi za tretje mesto v poljskih Katovicah ni bila tisto moštvo kot v Stožicah. Cretu je imel dogovor o vodenju Slovenije le za časa SP, je pa denimo trenutno tudi brez klubskega angažmaja.

Poljsko ekipo Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle je v pretekli sezoni popeljal do naslova poljskega državnega in pokalnega prvaka, z igralci je tudi ubranil klubsko krono v ligi prvakov. »V februarju s klubskim vodstvom nisem dosegel dogovora o podaljšanju sodelovanja, zato sem se po sprejetju ponudbe namenil v novi sezoni voditi rusko Belogorje iz Belgoroda. A ko se je začela vojna v Ukrajini, sem se odpovedal pogodbi s tem klubom. Bil sem v pogovorih tudi z italijansko Perugio, a se nismo našli na isti valovni dolžini,« o klubski službi pravi Gheorghe Cretu.

Ta je znan kot trener, ki ima svojo denarno ceno, ravno zaradi tega razloga se pri finančnih podrobnostih ni ujel s klubom Sir Safety Perugia. Po nadvse uspešnem svetovnem prvenstvu, ki pa se ni končalo z želenim odličjem, bo imel gotovo ponudbe za klubsko delo. S predsednikom Odbojkarske zveze Slovenije Metodom Ropretom ga še čaka pogovor o nadaljevanju selektorskega sodelovanja, če pa bi prevzel klub, bo ključno tudi vprašanje, ali bi mu klubski plačnik dovolil sedenje na dveh trenerskih stolčkih.

Ne bo le figura

»Slovenija mora biti ponosna na te fante, pokazali so, da v reprezentančnem dresu dajo vse od sebe. O prihodnosti v selektorski vlogi pa se bo treba odločiti v miru in ne pod vplivom čustev. Kot prvo se mora vse to umiriti, potem bomo videli,« je po izgubljenem dvoboju za bronasto odličje proti Braziliji v katoviški dvorani Spodek razlagal Romun. »Če ste trener s službo polnih dvanajst mesecev v letu, morate o vsem dobro premisliti.

Če v reprezentanci delujete le štiri poletne mesece, je to lahko prijetno po plati medijske izpostavljenosti. A če želite prizadevno delati, ob tem, da ste deset mesecev dejavni še v klubu, potem je o sprejetju dvojnega dela treba premisliti dvakrat. Drugače vse ni pošteno, kajti če se bom vrnil v reprezentanco, bom trdo delal. Tudi igralci vedo, da bom garal, ne bom le figura,« je dodal, kaj meni o nadaljevanju dela na selektorskem mestu slovenske odbojkarske izbrane vrste. Slovenski reprezentantje si želijo Cretujevega ostanka in nadaljevanje cikla dela vsaj do olimpijskih iger v Parizu leta 2024. Oktobra naslednje leto so kvalifikacije za OI, očitno pa je pred Romunom temeljit premislek o nadaljevanju trenerske poti.