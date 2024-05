Ganljiva gesta Pogačarja: poglejte, kako se je poklonil nesrečnemu mladeniču

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) je zmagovalec prve etape dirke po Italiji v okolici Torina (140 km). Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zasedel tretje mesto, potem ko je na zadnjem klancu opravil vse delo ob lovljenju preostalih ubežnikov. Drugi je bil sicer Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

Za Narvaeza je bila to 11. zmaga v karieri in druga na Giru (2020). S tem je 27-letnik prevzel rožnato majico vodilnega, v seštevku pa ima tri sekunde naskoka pred Schachmannom in šest pred Pogačarjem.

Druga etapa bo v nedeljo

Od Slovencev je Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) zasedel 27. mesto z zaostankom 27 sekund. Domen Novak, ki je opravil ogromno dela v ekipi emiratov, je etapo končal na 57. mestu (+ 3:56). Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki bo pomočnik v sprintih Avstralcu Calebu Ewanu, je končal v ozadju zunaj najboljše stoterice z zaostankom več kot 15 minut.

V nedeljo bo na sporedu druga etapa, prva z zaključkom navkreber. Karavana bo etapo začela v San Francescu Al Campu in končala ob svetišču Oropa po 161 km. Skupaj bodo kolesarji v etapi premagali 2300 višinskih metrov.

Poklon mladeniču

Slovenski kolesarski as pa je med dirko na roki nosil črn trak, s katerim naj bi izrazil žalovanje ob zgubi mladega kajakaša, ki je v torek popoldne umrl med treningom na Savi Dolinki.

Potegnilo ga je pod odlomljeno vejo, od koder so ga potegnili potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev. Kljub hitremu posredovanju je mladi športnik v bolnišnici umrl.