Grozil, da se bo na eni od slovenskih šol zgodil strelski napad! Osumljen je moški, okoli 30 let

Kriminalisti so na območju Policijske uprave Murska Sobota ta teden opravili preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja v povezavi z zapisom na enem izmed spletnih portalov v začetku aprila. Najverjetneje gre za komentar po streljanju na eni od finskih osnovnih šol z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji.

Ljubljanski in murskosoboški kriminalisti so na območju Policijske uprave Murska Sobota v tem tednu opravili posamezna preiskovalna dejanja zaradi suma storitve kaznivega dejanja v povezavi z zapisom na enem izmed spletnih portalov, ki je bil objavljen v začetku aprila, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. »Več informacij bomo lahko posredovali predvidoma v prihodnjem tednu,« so dodali.

Po podatkih portala Vestnik je za zapis z domnevno grožnjo na spletu, da se bo na eni od slovenskih šol 10. aprila zgodil strelski napad, osumljen moški, star okoli 30 let, doma iz ene od vasi v Mestni občini Murska Sobota. Policisti so pri njem opravili hišno preiskavo.

Zapis je sprožil preplah, mnogi starši tisti dan otrok niso pustili v šolo. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta po tem med drugim napovedala, da bosta ministrstvi krepili sodelovanje in izboljšali protokol ukrepanja ob grožnjah.