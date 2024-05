Tragedija na Savi Dolinki: mladi športnik Kajak kanu kluba Ljubljana v bolnišnici umrl

Iz Kajakaške zveze Slovenije so sporočili žalostno novico. »V torek popoldne nas je pretresla vest, da se je v okviru treninga ekipe Kajak kanu kluba Ljubljana na Savi Dolinki zgodila tragična nesreča. Po do sedaj znanih informacijah je mladega kajakaša potegnilo pod odlomljeno vejo, od koder so ga, po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje, potegnili blejski potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev.« Kljub hitremu posredovanju je mladi športnik Kajak kanu kluba Ljubljana v bolnišnici žal umrl.

»Vsem svojcem, bližnjim in kajakaškim prijateljem v teh izjemno težkih trenutkih izrekamo iskreno sožalje.«

Kajak kanu klub Ljubljana bo pri preiskavi za razjasnitev vseh okoliščin še naprej aktivno sodeloval s preiskovalnimi organi, hkrati pa ob tem čustvenem dogodku tudi nudil vso ustrezno psihološko pomoč vsem prizadetim v tem tragičnem dogodku. Vso potrebno pomoč bo prizadetim nudila tudi Kajakaška zveza Slovenije, so še navedli.