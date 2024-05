Šok, v Metliki napad na nosilca liste za EU volitve

Včeraj nekaj po 22. uri so bili na PU Novo mesto obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na javni prireditvi v Metliki, kjer naj bi neznanec udaril moškega, potem pa v bližini prevračal kontejnerje za smeti in motil javni red in mir.

Policisti so se takoj odzvali in ga izsledili. 20-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval navodil in ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi storitve prekrška z elementi nasilja in neupoštevanja zakonitega ukrepa ali odredbe mu bodo skladno z določili Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog v znesku 438,15 evrov.

Medtem pa je stranka SLS na družabnem omrežju X objavila, da se je sinoči v Metliki zgodil napad na nosilca liste za EU volitve Petra Gregorčiča. »Dejanje najstrožje obsojamo in se zahvaljujemo policiji za hitro in korektno ukrepanje. Ker ne želimo, da dogodek zasenči volitve, Peter in kandidati danes aktivno nadaljujejo s kampanjo.«