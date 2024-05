Nemški mediji: Čez 20 let bo Hrvaška prazna. Mladim gre slabo, pa še korupcija je tu ...

V poročilu portala Uredniške mreže Nemčije (RND) o življenju na Hrvaškem, 'najmlajši članici Evropske unije', avtor Thorsten Fuchs ugotavlja, da številke kažejo nesporen gospodarski napredek Hrvaške po enajstih letih članstva v Evropski uniji.

»Bruto domači proizvod je leta 2022 zrasel s skoraj 60 na dobrih 71 milijard ameriških dolarjev, brezposelnost je padla s 17 na šest do sedem odstotkov, letne plače pa so skoraj tako visoke kot na Poljskem in Madžarskem. Poleg tega država prejema ogromno finančno pomoč EU, 30 milijard evrov samo od leta 2021 do 2027,« piše v besedilu. A hkrati se kot velik problem izpostavlja tudi korupcija, poroča Deutsche Welle.

Premier Andrej Plenković je moral v zadnjih osmih letih razrešiti 30 ministrov, večino zaradi obtožb o korupciji. Država je šele na 56. mestu svetovnega indeksa korupcije Transparency International. Po novem zakonu žvižgačem, ki citirajo iz preiskovalnih spisov, grozi do tri leta zapora. Po novi raziskavi je 74 odstotkov prebivalcev nezadovoljnih s smerjo razvoja države,« piše RND. »Navzven se vlada predstavlja kot proevropska in zavezana vladavini prava, navznoter pa vidimo veliko demokratično nazadovanje. Zato so, ne glede na to, kako črno podobo imajo državljani o svojih politikih, mnogi zadovoljni s tem, da so del Evrope. Še posebej glede na lastno zgodovino,« ugotavlja avtor.

Kljub naraščajočemu standardu in nizki stopnji brezposelnosti je ekonomski položaj mladih še vedno slab - tako cene stanovanj kot splošni življenjski stroški nenehno rastejo, piše nemški novinar. Navede primer Emanuela, 21-letnika, ki dela kot natakar in zasluži tisoč evrov na mesec. To se na prvi pogled ne sliši slabo, a na koncu mu ne ostane veliko, ko samo za stanovanje odšteje 550 evrov.

»Zato vse več mladih Hrvatov razmišlja o odhodu iz države. Po reprezentativni raziskavi Fundacije Friedricha Eberta, ki bo objavljena jeseni, danes o odselitvi razmišlja 40 odstotkov več mladih kot pred šestimi leti. Trend je že opazen, v zadnjem času je število prebivalcev padlo pod štiri milijone. Tudi Emanuel si želi iti, na Irsko ali Švedsko, ker je slišal, da tam vsi govorijo angleško. Vsi njegovi prijatelji menijo tako. Čez 20 let bo Hrvaška prazna,« je zapisano v besedilu na portalu RND.