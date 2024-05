Mama je slovenskega plesalca, ki spremlja glasbeno superzvezdnico, gledala po 10 letih (Suzy)

Slovenski plesalec in koreograf Jan Ravnik, ki na svetovni turneji z naslovom Eras Tour spremlja Taylor Swift, že nekaj časa polni naslovnice tujih medijev, a kljub velikemu uspehu in poznanstvih z največjimi imeni glasbene industrije ostaja skromen. Z ameriško zvezdnico je prepotoval dobršen del sveta, a končno dočakal tudi dan, ko se je turneja preselila v Evropo, kjer se bo ekipa v prihodnjih mesecih mudila po vseh večjih evropskih mestih.

Koncert v Parizu je bil zanj še bolj poseben, saj je takrat praznoval rojstni dan, poleg tega si ga je v živo ogledala tudi mama. »Zadnji dnevi so bili vrtiljak čustev. Moja družina si je ogledala koncert, mama me je po desetih letih spet videla nastopati v živo. Še nikoli nisem bil bolj živčen,« je priznal Jan, ki si je v mestu zaljubljenih kljub natrpanemu urniku vzel čas za sprostitev in ogled znamenitosti.