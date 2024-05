Astrologinja Lenka: Tako je z vsemi nepremičninami in financam ...

Luna je blizu konca Device in preden preide v Tehtnico okoli 12.30, bo naredila lep aspekt z Jupitrom, ki je tudi blizu konca Bika. Ena spodbuda in pozitiven občutek, da se z lahkoto in brez večjih skrbi da narediti marsikaj. A takoj je tu Neptun iz znamenja rib, ki je šele na zadnji stopinji, zadnjem znamenju, in ne bo zlahka pustil čustev mimo nezmedenega, neurejenega v glavi ali pa človeka celo spravil v negotovost, kako se rešiti. Čeprav gre za dvourni aspekt, lahko, če ga ima oseba že označeno v rojstnem horoskopu, povzroči določene čustvene šibkosti, neiznajdljivosti ali občutek nemoči.

In ko bo Luna prešla v znamenje tehtnice, bo ustvarila povsem drugačno vzdušje, zato se bolj fokusiramo na poslovne in partnerske odnose. In Pluton iz znamenja Vodnarja resnično podpira te situacije in daje stabilno in močno energijo za uspeh v vsem. Iskrenost in odkritost sta tukaj zelo pomembni, da to preživi.

In Venera, planet ljubezni, harmonije in užitka, je prišla v objem Urana v svoj dom. Čeprav je tukaj velika moč in potreba po nečem konkretnem in stabilnem, je Uran tisti, ki se ne želi vezati v odnose za vsako ceno, niti zadrževati denarja za vsako ceno. Zanj je pomembno, da se zmaguje in izgublja, da uživa v adrenalinu, ki ga v tem trenutku prevzame. Torej, to je vidik nenadnih in nepričakovanih odnosov, ki se lahko pojavijo, a tudi končajo tako hitro, da lahko naredijo le kakšno majhno afero, da bi o tem spregovorili. Tako je z vsemi nepremičninami in financami, nekdo (ki jih ima ob rojstvu) lahko kar naenkrat pridobi ali izgubi vse.

Tudi Sonce in Jupiter sta v objemu in današnji dan obeta veliko novih odličnih potez v poslovnem in zasebnem življenju. Ustvarja obilje na vseh področjih življenja. Tukaj zlahka prideš do želenega dela, do želenega uspeha, vedno se najde nekdo, ki ti bo pomagal. Odličen položaj za ugled, za pridobitev diplome, priznanje, za čast. Najpomembneje pa je, da so s tem vidikom ljudje polni optimizma, sreče, veselja, vedo, da bodo dosegli in dosegli vse in da na njihovi poti ni nobenih ovir. Širokosti, radodarnosti in optimizma je tu na pretek.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki nam je namenil zelo pester in lep dan, od nas pa je odvisno, koliko vsega tega bomo lahko izkoristili.