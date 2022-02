Gajserju ustreza angleško blato

Premor med sezonama 2020 in 2021 svetovnega prvenstva v motokrosu je bil zaradi pandemije covida-19 rekordno dolg, kar 218 dni, za najboljšimi dirkači na pesku in blatu pa je zdaj najkrajši počitek v njihovih karierah. Med finalom v Mantovi, kjer se je novembra naslova veselil Jeffrey Herlings, in jutrišnjo dirko v Veliki Britaniji bodo minili komaj 103 dnevi. To je po okusu slovenskega aduta Tima Gajserja, ki želi čim prej nazaj na vrh v razredu MXGP.

Prva vožnja za VN Velike Britanije v Matterley Basinu bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10. Na trdi progi, ki se v angleškem dežju spremeni v blato, bo glavni favorit 25-letni šampion iz Pečk na hondi, saj bosta uvodno dejanje zaradi poškodb izpustila njegova glavna tekmeca iz prejšnje sezone, Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki), veteran Antonio Cairoli pa je sklenil kariero, v kateri je osvojil devet lovorik. »Vedno rad prihajam v Matterley Basin, verjetno je moje najbolj priljubljeno prizorišče na koledarju. Lani mi je šlo zelo dobro (dobil je drugo vožnjo in bil skupno drugi za Cairolijem, op. p.), proga mi ustreza. Upam, da bo vreme zdržalo (napoved ni obetavna, op. p.). Veseli me, da se vračamo na dvodnevni format s sobotnimi kvalifikacijami, takšno mora biti prvenstvo in to je bolje za vse, saj lahko bolje pripravijo motorje. Izjemno sem zadovoljen s svojo hondo CRF450R, vso zimo smo trdo delali in komaj čakam, da pade ograja,« je poln optimizma Tiga243, ki bo lovil svoj peti naslov svetovnega prvaka, četrtega v elitnem razredu MXGP.

Po najbolj razburljivi sezoni doslej, ki mu je pustila grenak priokus, saj jo je končal na tretjem mestu vsega 20 točk za Herlingsom, je več kot mesec dni preživel na testiranjih na Sardiniji, največ pozornosti je namenil startom, ki so bili njegova šibka točka. Treniral je tudi na progi legendarnega Valentina Rossija in se na njegovem ranču srečal z devetkratnim šampionom na asfaltu.

Uspešna generalka

Samozavest se mu je še okrepila, ko je na generalki premočno zmagal na odprtem italijanskem državnem prvenstvu. Da je zares delal dobro, se je pokazalo, ko je obakrat že v prvem zavoju premagal kralja startov Jorgeja Prada. Španec je sicer zamenjal moštvo in se s KTM preselil v GasGas in vprašanje je, ali bo še naprej konkurenčen za zmage.

Gajser bo imel v Winchestru močno konkurenco v trojici Yamahinih voznikov, Jeremyju Seewerju, Glennu Coldenhoffu in Maximu Renauxu, lani prvaku razreda MX2. S šibkejšega motorja je presedlal tudi Hondin up Ruben Fernandez, Gajser pa bo spet imel moštvenega kolega v rekonvalescentu Mitchu Evansu. Sezona 2022 bo štela 20 dirk, dve več kot lani, karavana se bo konec marca preselila v Argentino, poleti pa za dve dirki odpotovala v Indonezijo.