Fantomski gol Messija prebil led

Spet imajo radi žogo

155

tekem je za Argentino odigral Lionel Messi, zabil je 80 golov.

Sreča spremlja pogumne, pravijo.tudi zaradi svojega stasa ni med najbolj levjesrčnimi nogometaši, a ga ima boginja Fortuna rada zaradi njegovega talenta. Tudi kadar ne strelja, lahko Messi doseže gol, kot je bilo to v derbiju južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Njegov srečni zadetek je odprl vrata Argentini k zmagi nad Urugvajem s 3:0.Gavči pod vodstvomporaza ne poznajo že na 24 zaporednih tekmah, vmes so poleti sredi Brazilije osvojili naslov južnoameriških prvakov. Messijev rekordni 80. gol za Argentino je bil najbolj bizaren med vsemi. Ob koncu prvega polčasa dotlej izenačene tekme je podal v kazenski prostor, kjer pa sta tako napadaleckot vratarnapačno ocenila let žoge, ta pa se je nekako znašla v mreži.»Odigrali smo odlično tekmo, vse se nam je izšlo, kot smo si želeli. Urugvaj te čaka in stalno grozi. Ko smo prebili led, se je naredilo več prostora in prišla sta nova gola,« je bil navdušen Messi, ki tri dni prej v Paragvaju (0:0) ni imel svojega večera in je bil zanj neobičajno neopazen.Je tudi eden od favoritov za osvojitev zlate žoge za najboljšega igralca leta. Vseh rekordnih šest lovorik revije France Football si je prislužil s svojimi predstavami v dresu Barcelone, če bo 29. novembra v Parizu dobil največ glasov, mu bo sedmico prinesla reprezentanca. A tudi v PSG se je začel prebujati, potem ko je dosegel evrogol za veliko zmago nad Manchester Cityjem v ligi prvakov.Njegov fantomski gol je odprl vrata naslednjemu, tretjega je v drugem polčasu zabilin Argentina se je z zmago na stadionu Monumental v Buenos Airesu približala na šest točk vodilni Braziliji, ki je oddala prvi točki, ko je v Kolumbiji igrala 0:0., Messijev soigralec v Parizu, je bil precej zadržan.Messiju in posledično Argentini očitno zelo ustreza Scalonijev sistem igre z veliko posesti (proti Urugvaju 64 odstotkov), kakršnega je bila desetica vajena iz Barcelone. »Menim, da rastemo, spet se privajamo imeti žogo pod nadzorom,« je bil zadovoljen 34-letni Leo, ki je od leta 2005 zbral 155 nastopov za albiceleste.Ob tem je izpostavil vlogo vratarja Aston Ville, ki je v prvem polčasu večkrat preprečil zadetek. »Za nas je ključen. Pod pritiskom vselej ostane zbran. Tudi tokrat je bilo tako. V njem imamo enega najboljših vratarjev na svetu. Urugvaj je bil nevaren tudi takrat, ko smo imeli nadzor nad tekmo. Priložnosti si ustvarijo iz ničesar,« je tekmece, ki so v Buenos Aires prišli z nizom osmih tekem brez poraza, pohvalil Messi.Zanimiv in nenavaden je še podatek, da je bilo na obračunu tradicionalno srditih tekmecev z vročim značajem storjenih le 15 prekrškov in da sodnik ni pokazal nobenega kartona.