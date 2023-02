Predvidoma udarna članica naše reprezentance v smučarskem teku bo Eva Urevc. Reprezentantka iz Gorij, kraja med Bledom in Pokljuko s tradicionalno šolo teka in biatlona, je pod vodstvom glavnega trenerja Ole Vigna Hattestada v tej sezoni naredila kakovostni skok navzgor. Z leti spoznavam, da je počitek po tekaških naporih zelo pomemben. Malce jo je v drugi polovici januarja ustavil virus, nato je na tekmi in pripravah v Dobbiacu potrdila, da se vrača na želeno pot. Kako vam je minil prost dan po tekmi na mikavnem južnotirolskem soncu? Tekme res ni bilo, je pa bilo vseeno delovno. Dve uri ...