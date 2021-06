Ekipi morata verjeti v Pogačarja in Rogliča

Kadrovskih neznank pred Tourom ni več. Med zadnjimi je osemčlansko zasedbo, ki se bo v soboto v Brestu postavila na start, oznanila ekipa UAE šampiona iz leta 2020 Tadeja Pogačarja. Zasuka v zadnji minuti ni bilo, v moštvu ni Jana Polanca, ki je lani nekajkrat ključno priskočil na pomoč rojaku. Znanih je vseh 184 udeležencev 108. dirke po Franciji, med katerimi bodo štirje Slovenci – Pogačar (UAE), Primož Roglič (Jumbo Visma), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange). Če bi bil zraven še Polanc, bi bila slovenska zasedba enaka kot lani, vendar so se pri UAE za podporo Pogačarju odločili za sedmerico: Mikkel Bjerg (Dan), Rui Costa (Por), Davide Formolo (Ita), Marc Hirschi (Švi), Vegard Stake Laengen (Nor), Rafal Majka (Pol) in Brandon McNulty (ZDA).



Zasedba je prevetrena v primerjavi z lansko, v kateri sta bila ob Pogačarju med naštetimi le Formolo in Stake Laengen. Okrepitev za gorske etape je Majka, kako bodo drugi pod vodstvom športnega direktorja Andreja Hauptmana opravili delo za Pogačarja, bo pokazal čas. »Ena največjih neznank je, kako bo delovala ekipa UAE. Doslej ni bila znana po tem, da bi znala zaščititi kapetana in vse narediti, kot je treba. Na tritedenski dirki tega še ni pokazala. Polančeva odsotnost me skrbi, vendar vodilni v ekipi že vedo, kaj delajo. Podatkov imajo dovolj, če so ocenili, da je pripravljenost drugih boljša, je to njihova odločitev. Šele v Parizu bomo potegnili črto pod to, ali je bila prava,« je izločitev edinega Pogačarjevega slovenskega pomočnika komentiral nekdanji kolesarski profesionalec Primož Čerin.



Že lep čas je bila znana ekipa Jumba Visme, ki bo z Rogličem lovila rumeno majico: Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Mike Teunissen (vsi Niz), Wout van Aert (Bel), Tony Martin (Nem), Sepp Kuss (ZDA), Jonas Vingegaard (Dan). Od lanske zasedbe manjkata Tom Dumoulin in George Bennett, zato pa je letos v zasedbi Kruijswijk, ki je lani Tour izpustil zaradi poškodbe. »Roglič ima v danih razmerah skorajda optimalno ekipo, čeprav se tudi pri Jumbu Vismi kateri od kolesarjev v preteklosti ni izkazal za najbolj lojalnega pomočnika, merim na Kruijswijka. Upam, da v ekipi vsi verjamejo v Primoža, da mu bodo ponudili takšno pomoč kot lani in taktično pogledali, kje še imajo rezerve,« je Rogličeve ose ocenil Čerin.



Kaj pa najnevarnejši tekmeci? Na dlani je, da bo to ekipa Ineos, ki prihaja v strašljivi zasedbi: Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Luke Rowe (vsi VB), Richard Carapaz (Ekv), Richie Porte (Avst), Michal Kwiatkowski (Pol), Dylan van Baarle (Niz), Jonathan Castroviejo (Špa). Vprašanje je, kdo bo glavni adut v zasedbi s tremi zmagovalci tritedenskih dirk. »Thomas ima prednost v kronometru, letošnji preizkušnji sta mu pisani na kožo, je pa eden od tistih, ki bi lahko imeli velike težave v etapah s ciljem po spustu. Če ga tekmeci ujamejo na levi nogi, lahko izgubi veliko. Carapaz je morda najbolj neugoden, saj je zelo dober na vseh terenih, tehnično obvlada kolo, proti Slovencema ima težave le v kronometru. Pri Ineosu bodo morali prevzeti vajeti dirke v svoje roke, ne predstavljam si, da bi bili zadovoljni z bojem za 2. ali 3. mesto. Če ne bodo prevzeli pobude, bodo imeli težave tudi pri svojih plačnikih,« Čerin pričakuje, da bo nekdanji Sky poskušal za vsako ceno pokazati, kam gre več kot 50 milijonov evrov na sezono.

