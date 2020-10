Dragiću čestitke z grenkim priokusom

Le enajst dni pred obletnico prve tekme v sezoni se je končalo 74. prvenstvo NBA, najdaljše in najzahtevnejše doslej. Košarkarji so morali prestati telesne napore, negotovost med dolgo prekinitvijo lige brez tekem in vadbe ob izbruhu koronavirusa ter nadaljevanje v popolni karanteni, ki je za najboljše trajala 95 dni, daleč od družin in prijateljev. Najmočnejše adute in najtrdnejše živce so imeli LA Lakers, z zmago v šestem finalnem soočenju z Miamijem (106:93) so osvojili svoj 17. naslov prvaka in se izenačili z rekorderjem Bostonom.



Goran Dragić se je za slovo od 12. sezone pod ameriškimi obroči vpisal med junake dvoboja za šampionsko lovoriko. Spopadel se je s tekmeci Los Angelesa in poškodbo stopala, ki mu je na prvih petih tekmah finala dovolila na parket le za 15 minut, a ni mogel uresničiti še enega poglavja svojih otroških sanj, saj je njegovo moštvo že pred polčasom zaostajalo s 30 točkami razlike (34:64). Igral je 19 minut, med katerimi je zbral 5 točk (met za dve 2:4, za tri 0:4, prosti meti 1:2), 5 skokov in 2 asistenci, po porazu pa se znašel v vrtincu navzkrižnih lepih besed.



Iz obeh taborov je prejemal čestitke za nesebično bojevniško držo in odlične predstave, saj je bil do merjenja moči z LA Lakers prvi strelec Miamija, sam pa je vračal z enako mero. Njegovi soigralci so izdatno presegli realne cilje moštva in si nabrali dragocene izkušnje za naslednje sezone, Jezerniki pa so si zaslužili pohvale, ker so bili kos vlogi favorita in pričakovanjem izjemno zahtevnega Los Angelesa.

Bryant je imel prav

To še posebno velja za LeBrona Jamesa, ki je prišel do četrtega šampionskega prstana s tretjim različnim moštvom (v letih 2012 in 2013 je bil prvak z Miamijem, leta 2016 s Clevelandom) in četrte lovorike za najboljšega košarkarja finala.



»Za menoj je 17 sezon v ligi NBA, a minula je bila najtežja. Poigrala se je z našimi telesi in glavami, nas odvrnila od vsega, na kar smo bili navajeni, in prisilila k novim oblikam življenja. A izzive imam rad. Odkar sem se poleti 2018 preselil v Los Angeles, mi jih ni manjkalo. Dobro se spomnim besed žal pokojnega prijatelja Kobeja Bryanta, ki je ob lanskem prihodu Anthonyja Davisa napovedal, da se začenja naša sezona. Imel je prav, LA Lakers so spet prvaki po desetih letih čakanja,« je pojasnil letošnji MVP, ki je trofejo osvojil poltretji mesec pred svojim 36. rojstnim dnevom in je drugi najstarejši slavljenec finala po Kareemu-Abdul Jabbarju. Najboljši strelec lige NBA vseh časov je bil ob slavju Jezernikov leta 1985 star 38 let.



James še bolje nosi težo let. V odločilni tekmi za skupno zmago s 4:2 se je izkazal z novim trojnim dvojčkom (28 točk z metom iz igre 13:20, 14 skoki in 10 asistenc), njegovo povprečje v finalu pa je 29,8 točke z 58,6-odstotnim metom, 11,8 skoka in 8 asistenc. Znova mu je izdatno pomagal Anthony Davis (19 točk in 15 skokov), medtem ko je pri Miamiju izstopal Bam Adebayo (25 točk in 10 skokov).



Miamijev motor v finalni seriji Jimmy Butler ni zmogel novega podviga, zadovoljiti se je moral z 12 točkami, manj jih je v celotni končnici dosegel le v 1. krogu proti Indiani (6). »Ob lanskem prestopu k Miamiju sem obljubil, da mu bom prinesel vsaj en naslov prvaka. Letos mi ni uspelo, torej bom moral to storiti prihodnje leto. Znova z Goranom. Želim si, da bi lahko z njim igral večno,« ostaja odločen Butler.