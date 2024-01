Dragić ob slovesu objavil ganljiv zapis: Vseh dobrih stvari je enkrat konec, a ...

Potem ko je slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić pred dnevi najavil podrobnosti o koncu športne poti, se je danes v zapisu na družbenem omrežju Instagram uradno poslovil od igrišč ter zahvalil vsem, ki so v njegovi karieri pustili pečat, in izrazil željo po nadaljnjem delu v košarki.

»Vseh dobrih stvari je enkrat konec, a sanje o košarki bodo vselej z mano. Hvala vsem navijačem, ki ste me podpirali v NBA, v Evropi in z mojo preljubo slovensko reprezentanco. Hvala vsem in srečno novo leto vsem,« je ob koncu dolgega sporočila na Instagramu za svoje sledilce in javnost zapisal Dragić.

Uradno se poslavljam od poklicne košarke. Živel sem svoje največje sanje in sem neizmerno hvaležen ogromnemu številu ljudi v mojem življenju, ki so mi omogočili, da sem lahko tako dolgo igral,« je uvodoma napisal kapetan zlate slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2017.

Zahvale ob koncu kariere

Dragić je po podatkih Košarkarske zveze Slovenije še vedno rekorder slovenske reprezentance po nastopih (90) ter doseženih točkah na uradnih (1095) in vseh tekmah (1760).

V daljšem zapisu se je zahvalil staršem, bratu Zoranu, otrokoma in njuni mami ter ostalemu sorodstvu, zaradi katerih je lahko košarko postavil na prvo mesto.

Kariero je zdaj 37-letnik začel pri Iliriji, jo nadaljeval pri Slovanu, od koder se je preselil k takratni Tau Ceramici. Po španski epizodi je zaigral tudi za ljubljansko Olimpijo in bil leta 2008 izbran na naboru severnoameriške lige NBA.

»Zahvaljujem se mojim trenerjem na začetku poti, Branku Bavdažu, Spasojetu Todoroviću, Zoranu Martiču, Alešu Pipanu, Daliboru Damjanoviču, Memiju Bećiroviću in Aleksandru Đikiću, ki so me trenirali v mojih mladih letih in verjeli vame,« je izpostavil Dragić.

Več kot uspešna NBA kariera

Na naboru leta 2008 ga je kot 45. po vrsti vzela zasedba San Antonio Spurs, za katero pa nikoli ni zaigral. Na severnoameriškem parketu je debitiral v dresu Phoenix Suns in se vse bolj uveljavljal. Zablestel je predvsem po vrnitvi v Phoenix med letoma 2012 in 2015.

V sezoni 2013/14 je za Phoenix v povprečju dosegal 20,3 točke, toliko kot tudi kasneje v sezoni 2016/17 v dresu Miamija, kamor se je preselil sredi februarja 2015 v menjavi s Suns. Tudi na Floridi je Dragić pustil velik pečat in bil med najboljšimi posamezniki vročice.

Leta 2020 je v mehurčku zaradi pandemije novega koronavirusa z Miamijem igral v finalu lige NBA proti Los Angeles Lakers. Jezerniki so tedaj slavili s 4:2 v zmagah. Dragić, ki si je na prvi tekmi finala poškodoval stopalo, je takrat v končnici v povprečju dosegel 19,1 točke, 4,1 skoka ter 4,4 podaje na tekmo. Leta 2018 je nastopil tudi na tekmi All Star lige NBA.

V NBA je Dragić igral še za Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in nazadnje Milwaukee Bucks. Tudi slednjim se je Ljubljančan zahvalil v zapisu na Instagramu. V rednem delu je odigral 946 tekem v najmočnejši košarkarski ligi ter 63 v končnici, skupaj torej 1009. V povprečju je v rednem delu dosegal 13,3 točke, 3 skoke ter 4,7 podaje na tekmo, v končnici pa 14,2 točke ter po 3,3 skoka in podaje na tekmo.

»To so moji prijatelji za vse življenje«

Zahvalil se je tudi svojim soigralcem ter predvsem mentorjem. Izpostavil je zvezdnika Steva Nasha, trenerja Igorja Kokoškova in rojaka Radoslava Nesterovića. To so moji prijatelji za vse življenje,« je zapisal in dodal še imeni obeh agentov, ki sta ga podpirala v najtežjih časih.

Dragić je nadalje v zahvali dodal, da bi rad ostal vpleten v košarko: »Pripravljen sem se lotiti svojega naslednjega izziva. Rad bi ostal vpleten v košarko, ki je in bo vedno nekaj, kar bom imel rad.«

»Preživeti želim tudi čim več kakovostnega časa z mojima otrokoma. Za veliko stvari sem lahko hvaležen,« je še dodal in se za konec poimensko zahvalil tudi vsem košarkarskim funkcionarjem, trenerjem ter direktorjem, s katerimi je prekrižal športno pot.

Poslovilna tekma ob zaključku športne kariere