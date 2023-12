Rezervirajte si datum. Avgusta bo v Ljubljani poslovilna tekma našega Gogija

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z eurobasketa 2017 Goran Dragić bo avgusta 2024 v Ljubljani organiziral poslovilno tekmo ob zaključku športne kariere. Dogodek bo trajal dva dni, prisotni pa bodo tudi številni zvezdniki, so sporočili organizatorji, podjetje Spontanzo in Fundacija Goran Dragić.

Podrobnosti bo Goran Dragić predstavil naslednji četrtek na novinarski konferenci v Ljubljani. Dogodek bo podrla tudi ljubljanska občina.

Poleg Dragića bosta na novinarski konferenci prisotna ljubljanski župan Zoran Janković in predstavnik organizatorja Matej Avanzo.

Dvodnevni dobrodelni dogodek

Govorili bodo o uradni poslovilni tekmi, dvodnevnem dobrodelnem dogodku, razlogih za organizacijo Gogijevega košarkarskega slovesa, natančnem datumu avgustovskega dogodka, začetku prodaje vstopnic ter razkrili nekaj zvezdniških udeležencev športnega spektakla.

Izkupiček dogodka bosta prejeli dobrodelni organizaciji, ki ju bo izbrala Fundacija Goran Dragić, so organizatorji še dodali v sporočilu za javnost.

Goran Dragić (37 let) je zadnjo tekmo v ligi NBA odigral konec aprila letos v dresu Milwaukeeja. V novi sezoni nima delodajalca.

Zmaj (The Dragon), kot ga kličejo v ZDA, je v ligo NBA vstopil leta 2008. Bil je član Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks. Največji uspeh v karieri je dosegel na EP 2017 v Istanbulu, kjer je s Slovenijo osvojil zlato medaljo in bil najkoristnejši igralec (MVP) prvenstva.

V ligi NBA je odigral prek tisoč tekem in dosegel 13.448 točk, v dresu Slovenije pa ima 90 nastopov.