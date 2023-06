Dolgo smo čakali, danes bomo dočakali: to bo polfinale za sladokusce

V minulih dveh tednih na odprtem prvenstvu Francije v tenisu ni manjkalo ogorčenih dvobojev, pa vendar so se v moški konkurenci prebili med najboljšo četverico trije od štirih glavnih nosilcev. Svoje privržence je razočaral le Danil Medvedjev z izpadom v 1. krogu. Današnji dan bo zato ponudil spektakel med številko 1 na svetu Carlosom Alcarazom in št. 3 Novakom Đokovićem, za njima bosta prišla na vrsto lanski finalist Casper Ruud (4) in Alexander Zverev, pred poškodbo lani drugi na lestvici ATP (zdaj je 27.), ki bo tretjič zapored igral v polfinalu Roland-Garrosa.

Ljubitelji tenisa so se od začetka sezone veselili spopadov med Alcarazom in Đokovićem, a po spletu okoliščin se jima bodo poti prekrižale šele v Parizu. Zanimivo, tudi sicer sta se doslej srečala le enkrat, v lanskem polfinalu v Madridu je Španec zmagal s 6:7, 7:5 in 7:6. Takrat so številni strokovnjaki opozarjali, da bi bil dvoboj s petimi nizi verjetno druga pesem. V vsakem primeru se bosta spopadla elitna zastopnika različnih rodov, ki bosta dodobra nadomestila odsotnost poškodovanega kralja peščenih igrišč Rafaela Nadala. Đoković je 16 let starejši in lovi svojo 23. lovoriko na turnirjih za grand slam, s katero bi sam prevzel vodstvo na zgodovinski preglednici. Alcaraz je doslej zmagal le na lanskem OP ZDA, toda z drugo lovoriko bi ohranil primat na svetovni lestvici.

Đoković je bil pred svojim 12. nastopom v polfinalu Roland-Garrosa, ki ga je osvojil v letih 2016 in 2021, večkrat kritičen do svojih letošnjih pariških predstav. Danes ne bo imel veliko priložnosti za popravljanje napak. »Dobro vem, da bom moral prikazati najboljšo predstavo doslej. Na trenutke nisem zadovoljen s svojo igro, a če potegnem črto, gre vse v pravo smer,« meni 36-letni Beograjčan, ki zelo ceni veliko mlajšega Španca: »V zadnjem letu sva se večkrat zgrešila. Zelo prijeten fant je na igrišču in zunaj njega. V dvoboje vnaša ogromno energije, spominja me na nekoliko starejšega igralca iz Španije, ki igra z levo roko (Nadala, op. p.). Je zelo zagnan, trdo vadi in je popoln igralec, čeprav je star komaj 20 let. A če hočeš biti najboljši, moraš premagati najboljše.«

Igra zase, ne za Nadala

Velika polfinalna tekmeca sta na letošnjem OP Francije izgubila le po en niz, Alcaraz v 2. krogu proti Taru Danielu, Đoković v četrtfinalu proti Karenu Hačanovu, v seštevku pa je Srb doslej prebil na igrišču tri ure in 28 minut več. Španec je v četrtfinalu potrdil svojo kakovost z zmago nad Stefanosom Cicipasom v treh nizih, v polfinalu pa pričakuje precej težje delo.

»Novak je legenda našega športa, jaz pa sem zelo tekmovalen in se ne bom kar tako vdal. Kar ne morem verjeti, da se bova prvič udarila na turnirju za grand slam, in to v polfinalu, saj sem že kot otrok videl številne bitke med Nadalom in Đokovićem. Mnogi me sprašujejo, ali bom poskušal pomagati Rafi, da bi ostal izenačen z Novakom z 22 velikimi naslovi, a vsem zagotavljam, da vsakdo razmišlja zgolj o svojih lovorikah. In to velja tudi zame,« je odločen Alcaraz.