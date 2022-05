Dan D s slabimi spomini za Maribor

»Nikakršnih denarnih ponudb nismo prejeli. Vse se je končalo pri prijateljskih pozivih, češ, pomagajte nam, potem pa vas bomo že nagradili,« se je dnevov in ur pred zadnjim dejanjem sezone 2003/04 spominjal Patrik Ipavec. Piranski Ronaldo je bil član Mure, ki je v zadnjem krogu, 32., gostila Mariborčane.

Tudi takrat tekma za Sobočane v rezultatskem smislu ni pomenila ničesar, kot ne bo nedeljska v Fazaneriji. Pred letošnjim dnevom D, ko bo o prvaku že tretjo sezono zapored odločal zadnji krog s tekmama Mura – Maribor ter Bravo – Koper, je bilo v ospredju znova vprašanje, ali se bodo Prekmurci postavili po robu vijoličnim v polni bojni pripravljenosti. Še bolj pomenljivo bi lahko bilo vprašanje, ali so morda prejeli ustrezno motivacijsko ponudbo Koprčanov. Preteklost in realnost odgovarjata nikalno. Črno-beli niso le profesionalci, temveč so izrazito nabrušeni, ko gre za dvoboje z Mariborčani.

O denarni spodbudi Koprčanov pa le toliko: zakaj so se potem sploh trudili v pokalnem finalu, saj je njihovo zmagoslavje z uvrstitvijo v Evropo nagradilo prav Prekmurce. Pri čemer se Koprčani zavedajo, da jih tudi v Ljubljani čaka zagrizen nasprotnik, poraženec iz pokalnega finala, ki se želi oddolžiti. »Naš motivacijski naboj so bili tudi navijači Black Gringos. Dan pred tekmo so nas obiskali in nam dali vedeti, da od nas zahtevajo pošteno tekmo. A je tudi res, da je bilo, ko se je bližala koncu, več mariborskih pozivov, naj jim pustimo, saj nam nič ne pomeni zmaga ali točka. Igralci so govorili tudi o denarni nagradi.

A na igrišču, ko si povsem v tekmi in ne razmišljaš veliko o čem drugem, smo vse skupaj razumeli bolj kot klice v obupu, nič resnega,« je še razkril Ipavec, ki je v takrat za vijolične usodni tekmi podal za izenačenje Prekmurcev, ki so na koncu celo zmagali (2:1) po golu Aleksandra Radosavljevića. Zaradi bojevitosti je bil v zadnji minuti celo izključen. Že prej (60. minuta) so z desetimi ostali tudi Mariborčani (Enes Mešanović).

Zdaj dvoboj, nekoč troboj

Maribor 54, Gorica 53, Olimpija 52. Takšen je bil pogled na lestvico 1. SNL pred zadnjim, 32. kolom ligaške sezone 2003/04. Vijolični so, kot bodo letos, v zadnjem dejanju s prvega mesta gostovali v Fazaneriji in so za potrditev naslova potrebovali zmago. A takrat je šlo za troboj, tudi Olimpija je iz ozadja čakala na spodrsljaj prvega ali drugega.

Zanimivo je, da sta se v predzadnjem krogu Maribor in Olimpija v velikem derbiju razšla brez golov, Gorica pa je celo izgubila lokalni derbi proti Primorju (0:2). V zadnjem krogu so Goričani premagali zdajšnje kandidate za prvake Koprčane, zeleno-beli pa Ajdovce, le Mariboru se v Fazaneriji ni izšlo po željah. Zanimivo je tudi, da sta si v soboški bitki stala na nasprotnih straneh bodoča reprezentančna sodelavca, na soboški pomočnik selektorja Milan Miklavič, na mariborski selektor Matjaž Kek.

Največji osmoljenci pa so bili vendarle zeleno-beli. Naslov so izgubili zaradi poraza za zeleno mizo proti Goričanom z 0:3. V tekmi 5. kroga (0:0) je za Bežigradom igral tudi Boštjan Kreft, ki ni imel pravice nastopa.