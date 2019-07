Znani tekmeci v kvalifikacijah za EP 2021, odzval se je tudi Goran Dragić

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem leta 2021 pomerila z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino. Slovenija je na zadnjem EP 2017, ki so ga gostile Turčija, Finska, Izrael in Romunija, osvojila zlato kolajno.Na EP se bodo iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin uvrstile po tri reprezentance, iz skupin, kjer nastopajo gostitelji zaključnega prvenstva (Nemčija, Italija, Gruzija in Češka), pa po dve. V kvalifikacijah bo sodelovalo 32 reprezentanc, na zaključnem turnirju pa jih bo nastopilo 24.Po koncu žreba se je odzval tudi nekdanji kapetan naše izbrane vrste