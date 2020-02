Zmaga za Oblaka, Hålandova gola dovolj za prednost Borussie

Nogometaši v ligi prvakov so začeli osmino finala. Madridski Atletico Jana Oblaka je gostil branilca naslova Liverpool in zmagal z 1 : 0, edini zadetek pa je dosegel Saul Ňiguez že v četrti minuti. Borussia Dortmund je gostila PSG in ga premagala z 2 : 1 z dvema zadetkoma Erlinga Hålanda. Za goste je gol upanja za revanšo dosegel Neymar (izenačil je na 1 : 1) – vsi trije zadetki so bili doseženi v drugem polčasu.



V sredo bosta na sporedu tekmi Tottenham Hotspur – RB Leipzig in Atalanta – Valencia, prihodnji teden pa še obračuni Chelsea – Bayern, Napoli – Barcelona, Lyon – Juventus in Real Madrid – Manchester City. Povratni obračuni v tem delu tekmovanja bodo med 10. in 18. marcem.