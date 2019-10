Vujović zbodel slovensko stroko

ZAGREB – Odbojkarska vročica na Slovenskem se je malce polegla, nogometna je še v povojih, Veselin Vujović pa si obeta, da bodo za naslednjo spet poskrbeli njegovi rokometaši, ki bodo čez dobre štiri mesece igrali na EP na Švedskem. Predsednik RZS Franjo Bobinac je razglasil t. i. popolno mobilizacijo v lovu na olimpijsko vozovnico, zato je bila kar presenetljiva novica, ko je Vujović, ki naj bi se z dušo in telesom posvetil slovenskemu izzivu, znova prevzel Zagreb, tekmeca Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov.



Je to v skladu z zamislijo, da bodo vsi na rokometni barki veslali na polno, kar bi Sloveniji na euru prineslo odmeven rezultat? »Nikdar ni bilo rečeno, da Vujović ne sme prevzeti kluba. Sem mu pa odsvetoval, ko je dobil ponudbo iz Egipta. Ko me je poklical in povedal, da ga vabijo v Zagreb, nisem imel pomislekov. Tako bo bližje Sloveniji in menim, da je dobro, če je tudi trener v tekmovalni formi,« je pojasnil Bobinac, ki verjame, da lahko Slovenci z Vujem na čelu dosežejo še en vrhunec, kakršna sta bila nastop na OI 2016 in bron na SP 2017. Ni rušil Tamšeta Zanimivo, da je slovenski selektor na zagrebškem stolčku zamenjal najtrofejnejšega slovenskega trenerja Branka Tamšeta, s katerim sta bíla težke bitke v LP. Daljšo je potegnil Vujović, ki je v sezoni 2015/16 poskrbel za rokometno evforijo v Zagrebu, ko se je prebil v četrtfinale. »Naj najprej povem, da ni Vujović zamenjal Tamšeta, zamenjal ga je Zagreb in jaz sem bil ena od možnih rešitev,« noče biti Tamšetov rabelj Vujović, ki je prvo službo v Zagrebu izgubil na račun Slovenije, saj je zaradi OI v Riu izpustil poletne priprave, kar je botrovalo slabemu startu v sezono. Da bi slovensko službo izgubil na račun Zagreba, ni bila opcija. »Ves čas sem obveščal predsedstvo RZS o svojih namenih in šele, ko sem dobil zeleno luč, sem sprejel klubski izziv. Tudi jaz mislim, da je boljše, če sem v dnevnem pogonu,« je dejal Črnogorec, ki je na slovenski klopi od junija 2015, vmes je poleg Zagreba vodil tudi Koper in niški Železničar.



Tudi tokrat se bo soočil s Celjem in verjetno bosta prav medsebojni tekmi odločili o zadnjem potniku v osmino finala. »Škoda, a zdi se, da bo prostor le za enega. Ali bo to Celje in Zagreb, ne vem, vem pa, da bosta oba morala zamenjati strategijo in ekipe graditi na daljši rok, ne pa, da vsako sezono zamenjata glavne igralce,« pravi Vujović, ki bo v ponedeljek sporočil seznam reprezentantov za oktobrski pripravljalni tekmi z Nizozemsko in Srbijo. Slednja je bila v finalu odbojkarskega EP usodna za Slovence. »Gledal sem vse tekme odbojkarjev, ki so me navdušili, takšen moštveni duh želimo tudi v rokometni reprezentanci, le tako lahko izpolnimo visoke cilje,« je poudaril 58-letni Vujo in v svojem slogu postregel z iskrico ... »Morda mi bo kdo od kolegov zameril, ampak dejstvo je, da so slovenski rokometaši, košarkarji in odbojkarji kolajne osvojili s tujimi trenerji, ki niso obremenjeni z internimi zadevami. Morda bi se morala slovenska trenerska stroka glede tega malce zamisliti.«