Sodniki razočarani, sledi nova stavka?

LJUBLJANA – V teh dneh ne obhajamo le obletnice naslova evropskega prvaka. Spominjamo se tudi košarkarske stavke sodnikov. Leto po neslavnih dogodkih spor še ni rešen! »Zaradi prejetih in potrjenih sklepov na Izvršnem odboru Košarkarske zveze Slovenije in v skladu s sklepi Upravnega odbora Društva košarkarskih sodnikov pozivamo vse sodnike in tehnične komisarje, naj pod enostranskimi vsiljenimi pogoji do nadaljnjega ne opravljajo svojega dela na nobeni tekmi pod okriljem KZS,« so zapisali v vodstvu Društva košarkarskih sodnikov, kjer so med vrsticami pozvali k stavki. Zmotilo jih je predvsem to, ker ni bila sprejeta njihova paketna ponudba, ki je bila usklajena ...