Ministrstvo je podprlo idejo, Slovenija bo kandidirala za Eurobasket 2021

LJUBLJANA – Košarkarska zveza Slovenije (KZS) bo kandidirala za organizacijo ene od skupin za evropsko prvenstvo 2021. Odločitev o tem je bila sprejeta po sestanku predsednika KZS Mateja Erjavca in generalnega sekretarja KZS Raša Nesterovića z ministrom za izobraževanje, znanost in šport RS Jernejem Pikalom, so danes sporočili s KZS. Erjavec in Nesterović sta se danes o možnosti kandidiranja sestala z ministrom Pikalom, po predstavitvi pripravljene dokumentacije za organizacijo ene od skupin EP 2021 in zelo pozitivnem odzivu ministrstva pa je bila sprejeta odločitev, da KZS do petkovega roka odda uradno kandidaturo, so sporočili iz zveze. Predstavila ideje Erjavec in Nesterović sta Pikalu in njegovi ekipi predstavila idejo in pripravljeno dokumentacijo za organizacijo ene od skupin EuroBasketa 2021. Minister Pikalo je zamisel in pripravo projekta o organizaciji označil kot zelo pozitivno ter podprl idejo, da bi ljubljanska dvorana Stožice po vrhunsko izvedenem evropskem prvenstvu leta 2013 znova gostila velik košarkarski spektakel.

KZS bo tako v teh dneh zaključila s pripravo vse potrebne dokumentacije in do petkovega roka Mednarodni košarkarski organizaciji (FIBA Europe) oddala uradno kandidaturo za organizacijo ene od skupin EuroBasketa 2021.



Že predvidoma v naslednjem tednu se bosta na prvem operativnem sestanku sestali delovni skupini KZS in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, ki bosta v prihodnjih mesecih storili vse, da Slovenija tudi dobi organizacijo dela evropskega prvenstva leta 2021. Več bo znano prihodnji četrtek Več informacij o sami kandidaturi ter aktualnem dogajanju v evropski košarki bosta Erjavec in Nesterović sporočila na novinarski konferenci KZS, ki bo predvidoma prihodnji četrtek, 21. marca.