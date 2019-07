Giuliani želi tekmovalni ritem

LJUBLJANA – Udeležba na olimpijskih igrah je želja vsakega športnika. Čeprav je letos na sporedu evropsko prvenstvo za odbojkarje z eno od skupin tudi v Ljubljani, pa bodo kvalifikacije za olimpijado naslednjega leta v Tokiu, od 9. do 11. avgusta v Gdansku, zdaj zagotovo v primarnih mislih slovenske izbrane vrste. Za uvrstitev na Japonsko bo treba biti najboljši v družbi gostiteljice Poljske, Francije in Tunizije, saj se bo le najboljša ekipa prebila v deželo vzhajajočega sonca. Slovenija ima za seboj že uspešne izločilne boje v Ljubljani za uvrstitev v elitno ligo narodov, za dvoboje v mestu, kjer je vzniknil sindikat Solidarnost, pa se brusi tudi z dvema pripravljalnima tekmama z Italijo. V uvodni v Civitanovi so azzurri zmagali s 3:1 (22, –27, 12, 14), danes pa bo še obračun v Chietiju. »Prva dva niza smo odigrali dobro. Vračamo se v tekmovalni ritem po uvrstitvi v ligo narodov in tednu dni počitka, kar je očitno pustilo posledice. Moramo delati na tem, da se vrnemo v tekmovalni ritem, ti dve prijateljski tekmi sta namenjeni prav temu in pričakujem, da bo že v petek bolje,« je po prvem obračunu z rojaki na nasprotni strani mreže poudaril slovenski selektor, Italijan Alberto Giuliani. Usodne malenkosti »Dobro smo začeli tekmo, prvi in drugi niz smo odigrali na precej visoki ravni. Spet so se pojavljale malenkosti, ki si jih proti takšnim ekipam ne smemo privoščiti. Ko dobimo dve ali tri priložnosti, jih moramo izrabiti, česar nismo storili in tudi zato na razliko izgubili prvi niz. Drugega smo odigrali malce bolje, pa vendar bi ga lahko že prej zaključili. Tretjega in četrtega smo slabo začeli. Cel niz smo lovili nasprotnika, in če se nam na preteklih tekmah to ni toliko poznalo in smo lahko zmagali, je proti nasprotniku, kot je Italija, to precej težje, saj igra zelo kakovostno,« je dodal kapetan Tine Urnaut.