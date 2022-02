Chelsea nič več favorit iz ozadja

Stavnice tako kot v minuli sezoni branilca naslova prvaka v nogometni ligi prvakov Chelsea ne uvrščajo med največje favorite. Toda še ena zanesljiva predstava modrih v prvi tekmi osmine finala proti francoskemu prvaku Lillu je vse prej kot potrdila stavniške napovedi.

Nasprotno, londonski nogometaši so s prepričljivo in zanesljivo igro ter zmago z 2:0 (Kai Havertz, 8., Christian Pulišić 63.) z nogo in tri četrt že v četrtfinalu ter korak bliže podvigu. Medtem ko se bosta Villarreal in Juventus (1:1, Dani Parejo 66., Dušan Vlahović 33. sekunda) na povratni tekmi še pošteno ravsala, je Chelsea z okrepljeno samozavestjo še bolj nevaren, kot je bil lansko leto, ko je v finalu presenetljivo sklatil tudi letos prvega stavniškega favorita Manchester City. Chelseaju v bitki za drugo zaporedno zmago v ligi prvakov zgodovina sicer ni naklonjena. Samo največji med največjimi Real Madrid je ubranil naslov prvaka.

Kraljevski klub je nanizal celo tri zmage (2016, 2017, 2018) in tudi sicer so imeli prvaki bolj slab izkupiček. Tudi najmočnejši Milan v prvih letih LP, Barcelona z Lionelom Messijem, Luisom Suarezom in Neymarjem ali Bayern, ki je vsakokrat, ko je zmagal, pustil vtis, da bo naslednje leto še enkrat pometel s tekmeci, so pogoreli. Zakaj Chelsea ni brez možnosti? »Še ena tekma brez prejetega gola, čista in zaslužena zmaga. Nismo dovolili veliko priložnosti,« je na kratko strnil oceno trener Thomas Tuchel, ki ni razkril ključnih in najpomembnejših podrobnosti, zaradi katerih ne bi bilo presenečenje, če bi Chelsea ubranil naslov.

Štirje pred modrimi Manchester City (9:4), Liverpool (4:1), Bayern (9:2) in PSG (7:1) po stavniških kvotah v ligi prvakov kotirajo višje od Chelseaja (8:1).

Najprej o statistični: Chelsea je prvi angleški klub, ki je v katerem koli evropskem tekmovanju nanizal pet domačih zmag brez prejetega gola. Vratar Edouard Mendy še štirinajstič od osemnajstih tekem v ligi prvakov ni prejel gola.

Poškodbe rdeča nit sezone

Le redko kateri, če sploh kdo, je na tej ravni tekmovanja lahko tako prepričljiv brez Romeluja Lukakuja, Jorginha, Bena Chilwella, Reecea Jamesa in Callum Hudson-Odoia, vsi bolj ali manj, ko so zdravi in v primerni formi, igralci iz začetne enajsterice. Belgijski silak Lukaku in rekordna okrepitev je celo najmanj pomemben mož v odlično delujočem orkestru, ki tudi zaradi Nemčeve taktične odličnosti velja za favorita na eni tekmi. Ali takrat, ko ne zaostaja.

Stabilnost vlivata osrednja branilca Thiago Silva in Rüdiger, duša in srce pa je zvezna vrsta s palčki z žogo na ti: Hrvat Mateo Kovačić, Francoz N'Golo Kanté, italijanski Brazilec Jorginho. »Z njimi imamo fantastično zvezno vrsto,« je Tuchel že zdavnaj poudaril, kdo vodi igro in kje se tlakuje pot do zmag. Edina Chelseajeva slabost v tej sezoni so poškodbe. Kakšen davek bosta plačala Kovačić in Hakim Ziyech, še ni znano. »Upam, da ne prevelikega. Poškodbe so sicer že naša glavna zgodba sezone,« je povedal evropski in svetovni klubski prvak, ki le na angleški ligaški fronti najbrž ne more ugnati trenerskih kolegov, Cityjevega Pepa Guardiole in Liverpoolovega rojaka Jürgena Kloppa.