Celjani hladijo šampanjec

Olimpija v 27. krogu 1. SNL svoje naloge v mestnem derbiju ni opravila, Celjani svojo in z zvrhano mero šampionske sreče proti zadnjim Radomljanom so. Podprvaki iz minule sezone imajo pred branilci naslova s tekmo več 12 točk prednosti. Šampanjec že lahko hladijo. Od tekmecev z dna lestvice so Domžale še tretjič v sezoni premagale Aluminij, Rogaška in Mura sta se razšli brez zmagovalca, točka pa je za obe moštvi zlata vredna.

Celjsko srečo je izzval trener Damir Krznar, v 90. minuti je zamenjal desnega bočnega branilca Nejca Ajhmajerja. V igro je poslal hitronogega Rolanda Aaronsa, ki je v drugem delu sezone zbral pičlih 54. minut na štirih tekmah. Toda v naslednjih minutah se je 28-letni Jamajčan spremenil v velikega junaka in najbrž zatrl še zadnja upanja zeleno-belih. Njegov prodor po desni strani v 93. minuti, ko je v 8 metrih preigral in kot sprinter prehitel tekmeca ter s podajo pred vrata Uroša Koruna prisilil, da je žogo potisnil v lastno mrežo, je pomenil celjsko 19. zmago v sezoni in kar 12 točk prednosti pred Ljubljančani.

Je imel srečo ali dober nos, celjski trener Damir Krznar je v 90. minuti opravil zmagovito menjavo. FOTO: Leon Vidic

Lanski podprvaki Celjani gredo zanesljivo proti drugemu naslovu naproti v zadnjih štirih letih. Pot ima logično posledico v minulem delu v vsakoletnim višjim vlaganjem in uspešnim selekcioniranjem. Pri Olimpiji so v tej sezoni plačali davek za uspešno evropsko poglavje, a tudi za manj posrečeno selekcijo, s katero se tudi po zimskem premoru in prvih skupnih pripravah še srečuje trener Zoran Zeljković.

Brez golov le v Rogaški Slatini Izidi 27. kroga: Celje – Kalcer Radomlje 2:1 (Denis Popović 20., Uroš Korun 92. avt.; Tamar Svetlin 33., avt.; posest žoge v %: 64:36, streli: 10:9; na vrata: 4:5; koti: 4:5; prekrški: 9:14), Bravo – Olimpija 1:1 (1550, Jakoslav Stanković 45.; Ivan Durdov 45.; posest žoge v %: 48:52, streli: 14:9; na vrata: 5:3; koti: 5:2; prekrški: 12:16), Maribor – Koper 3:1 (Josip Iličić 38.-11m, 69., Maks Barišić 72.; Sule Aondowase 54.; posest žoge v %: 50:50, streli: 19:7 na vrata: 10:2; koti: 11:2; prekrški: 14:7), Rogaška – Mura 0:0 (900, posest žoge v %: 54:46, streli: 11:9; na vrata: 1:3; koti: 9:6; prekrški: 14:18), Domžale – Aluminij 2:0 (200, Filip Stuparević 42., Aleksandar Zeljković 64., avt.; posest žoge v %: 48:52, streli: 15:8; na vrata: 5:4; koti: 8:2; prekrški: 13:17). Vrstni red strelcev: 12 – Aljoša Matko (Celje), 11 – Arnel Jakupović (Maribor), 10 – Rui Pedro (Olimpija), Matej Poplatnik (Bravo), 9 – Madžid Šošić (Radomlje). Pari 28. kroga: Rogaška – Bravo, Maribor – Radomlje, Domžale – Mura (vsi 29. t. m.), Olimpija – Koper, Celje – Aluminij (oba 30. t. m.).

Olimpija je v Spodnji Šiški mestnega tekmeca zadnjič premagala 1. decembra leta 2019. Tudi v sobotnem ni bila blizu uspeha, kljub vodstvu v 45. minuti po prvem golu zimskega novinca Ivana Durdova. A trajalo je le dobre pol minute. Jakoslav Stanković je izenačil po projektilu z 10 m po podaji najboljšega asistenta lige Matije Kavčiča.

»Neverjetno je, kako smo prejeli gol. V zadnji minuti imamo žogo, jo izgubimo in prejmemo gol. Večje neumnosti ne more biti,« je bentil Zeljković in še priznal, da so igrali slabo.