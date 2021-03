Če zna šteti, lahko vsak Slovenec enkrat zmaga

Danes in jutri se bo na Rogli s paralelnima veleslalomom in slalomom odvilo svetovno prvenstvo v alpskem deskanju. Slovenijo bodo v moški konkurenci zastopali Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč, Jernej Glavan (ta v veleslalomu) in Črt Ikovic (slalom) ter v ženski Sara Goltes. Osvajalec srebrnega olimpijskega odličja (Soči 2014) in dveh bronastih (Soči, Pjongčang 2018) Žan Košir pa bo eden od treh udarnih adutov domačih borderjev za odličje.



Kako ste se telesno in psihično brusili za najpomembnejše tekmovanje sezone in sploh prvo člansko svetovno prvenstvo na domači Rogli?

»Ni bilo le deskanje, telesno pripravo sem krepil tudi s kolesarjenjem na trenažerju. Umaknil sem se od vsega kaosa, počel sem to, kar znam. Poleg tega je, kar bo zelo pomembno tudi pri pripravi proge na Jasi, v Slovenijo udarila pomlad. A za seboj imam že toliko tega, da vem, kaj mi pomaga. To ve vsak zase, sam to zase vem.«



Ste vadili še kje drugje kot na Rogli?

»Bil sem v Kranjski Gori in razmere za deskanje so bile boljše, kot sem menil, da bodo. Sneg je bil kompakten. A tudi tam se je videlo, da je vzdušje že spomladansko, počitniško sproščeno.«



Slovenija bo imela s trojico že nosilcev odličij na svetovnih prvenstvih, Marguč jih ima štiri, vi in Mastnak po eno, res močna orožja, da tudi tokrat na Zreškem Pohorju ulovi žlahtno kovino.

»No, če znam prav šteti, je v enem tednu na Rogli toliko tekem, da lahko vsak od nas po enkrat zmaga. Po svetovnem prvenstvu z veleslalomom in slalomom bo namreč v soboto še tekma za svetovni pokal.«



Krog favoritov za zmago in odličja je res širok, vse od Rusov, Avstrijcev in Italijanov, denimo Edwin Coratti je zmagovalec rogelske tekme za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu iz dveh zaporednih let, 2019 in 2020.

»Da, res je, Coratti se dostikrat omenja. V glavnem se na zmagovalnih stopničkah pojavljajo in ponavljajo ista imena. Uspelo bo tistemu, ki bo imel najboljši dan, to je zaradi proge tako lahka tekma, da tu ni nobene filozofije. Pomembna bo tudi ekipa okoli tekmovalca, namreč, kako bo deska namazana, saj je začetni del proge Jasa položen. A tako je pri vseh, v ponedeljek se bo začelo, zato je napetost iz dneva v dan vse večja.«



Tim Mastnak si želi, da bi bila oba dneva SP temperatura minus deset stopinj in da bi bila proga zato zelo trda. A da je tudi v spomladanskih razmerah dobro vozil. Rok Marguč si želi, da bi proga ob visokih temperaturah, ki so pričakovane čez dan, vzdržala. Kaj pa menite vi?

»Želim si oziroma mislim, da zna do desete ure, ko se začnejo kvalifikacije v paralelnem veleslalomu, biti tam dve stopinji Celzija. Pričakujem sončno vreme, lahko, da bodo razmere za tekmovanje idealne.«



S svetovnih prvenstev že imate odličje iz leta 2015, takrat se je merilo v avstrijskem Lachtalu. Srebro v paralelnem veleslalomu je bilo v sezoni 2014/2015, ko ste prevladovali v svetovnem pokalu alpskih deskarjev, zagotovo eden izmed vrhuncev. Ne pozabimo, da ste v tej sezoni kot prvi in doslej edini Slovenec osvojili prav vse kristalne globuse. Velikega za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala pa tudi mala za zmago v paralelnem slalomu in paralelnem veleslalomu.

»Bo kar držalo, čeprav ne čisto pravi vrhunec, saj nisem bil zlat. Po napaki in posledično porazu v velikem finalu paralelnega veleslaloma sem bil kar razočaran. Na tekmi je bilo veliko mojih navijačev, tako da sem oziroma smo vse skupaj doživljali zelo čustveno. V tisti sezoni sem bil zelo močan in osredotočen na svetovni pokal, tam mi je tudi uspelo, kar sem si zadal.«

