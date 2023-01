Če odmisli uvodno črno piko, je bila turneja res lepa

Glavni trener slovenske moške skakalne vrste Robert Hrgota po velikem finalu 71. novoletne turneje ni skrival dobre volje. Za največ zadovoljstva je kajpak poskrbel Anže Lanišek, ki je z drugim mestom na zadnji preizkušnji v Bischofshofnu le še potrdil skok na tretjo stopnico zmagovalnega odra v skupni razvrstitvi tega znamenitega tekmovanja štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji.

«Če odmislim črno piko v Oberstdorfu, je za nami res lepa turneja. Zelo sem vesel Anžetovih stopničk v skupnem seštevku, ki pomenijo določen prestiž. Če dobro premislim, bi bilo za nas bolje le, če bi osvojili zlatega orla. Mogoče smo naredili napako, da smo se z njim potihem spogledovali že pred prvo tekmo v Nemčiji. Na preostalih treh preizkušnjah smo nato tekmovali občutno bolje,« je razmišljal Hrgota in pristavil, da lahko Lanišek uživa v tem uspehu in sproščeno nadaljuje sezono.

»Všeč mi je, ker Žaba telesno deluje zelo dobro. Ob koncu turneje ni imel namreč nikakršnih težav. Običajno pri skakalcih sčasoma malo pade forma, pri Anžetu pa tega ni bilo opaziti. A je po drugi strani tudi res, da te takšni rezultati, kot jih je dosegal, dvigujejo in držijo pokonci. Upam, da bo ostal miren in da ne bo kakšnih zapletov,« si je po koncu prvega vrhunca sezone zaželel 34-letni Velenjčan.

Veseli se Zakopanov

Lanišek je moral v boju za zlatega orla, vrednega 100.000 švicarskih frankov (100.800 evrov), premoč priznati le norveškemu zmagovalcu Halvorju Egnerju Granerudu in poljskemu nosilcu rumene majice vodilnega v skupni razvrstitvi svetovnega pokala Dawidu Kubackemu. »Še Žaba bi moral enkrat zmagati, pa bi si lepo med seboj porazdelili uvrstitve na odru za najboljše. A je bil dvakrat drugi, enkrat tretji, več bi težko zahtevali od njega. Vsi trije imajo sicer zelo različno tehniko skakanja, vsak od njih pa jo je izpilil do potankosti – z opremo vred,« je razložil Hrgota in pristavil, da je bil Granerud tokrat nepremagljiv in je zasluženo osvojil prestižno lovoriko, ki jo v skakalnih krogih enačijo celo z naslovom olimpijskega prvaka.

Večjih pripomb na koncu ni imel niti nad preostalim delom ekipe. »Ko imaš z Anžetom skakalca na zmagovalnem odru, nato s Petrom (Prevcem) in Timijem (Zajcem), ki sta zelo dvignila raven skakanja, še dva med deseterico, nato Žigo (Jelarja) na 15. mestu in v točkah tudi Lovra (Kosa), preprosto moraš biti zadovoljen. Veseli me, da imamo zdaj (vsaj) pet močnih fantov, tako da se že veselim prve moštvene tekme v sezoni,« je svoj pogled usmeril proti naslednjemu tekmovanju za svetovni pokal konec tedna v Zakopanah. Omenjena peterica reprezentantov je imela minuli vikend prosto, le Domen Prevc, ki je na Solnograškem ostal praznih rok, je sam napovedal, da bo opravil trening. Že danes so se vsi skupaj spet vrnili v ustaljeni ritem priprav. »Kot sem že rekel, imamo vsaj pet skakalcev, ki so v vrhunski ali precej dobri formi. Za tiste, ki se uvrščajo med petnajsterico, ni potrebe, da bi jih menjal. Želim pa si, da bi nanje močneje pritiskali skakalci iz ozadja,« je še dejal Hrgota, ki verjame, da bo Žak Mogel, ki je minuli konec tedna na prireditvi za celinski pokal v Planici izpolnil kvoto za nastope med svetovno elito, zdaj vendarle naredil priključek.