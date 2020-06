Carlsen se želi oddolžiti za spodrsljaj

Beli na potezi

Artemijev – Dubov, Chessable Masters (internet) 2020. Katera poteza v poziciji edina vodi belega do zmage?

REŠITEV:

1.Ld5! Lxd5 (1…Lf7 2.Lxf7+ Sxf7 3.Sc6; 1…Txd6 2.Txc8+) 2.Txd5 Sf7 3.Sc6 in pred neizogibnimi materialnimi izgubami se je črni predal.

Šah na najvišji ravni poteka v neizprosnem tempu in za nami je že prvi del tretjega turnirja elitne spletne serije, tokrat pod nazivom Chessable Masters. Chessable je vse bolj priljubljena spletna platforma za učenje šaha, ki je, tako kot spletna stran Chess24.com, v delni lasti. Svetovni prvak je na čelu močne zasedbe turnirja, na katerem se dvanajsterica poteguje za delež 150.000 dolarjev nagradnega sklada, med njimi pa je prvih šest igralcev z ratinške lestvice in osem iz prve deseterice. Norveški šampion je spet glavni kandidat za zmago in odkrito napoveduje, da se želi oddolžiti za spodrsljaj s prejšnjega turnirja, kjer je izpadel v polfinalu.Atraktivna spletna serija, ki ljubiteljem šaha kljub številnim odpovedim zaradi pandemije koronavirusa omogoča spremljanje najboljših šahistov, vedno znova spreminja format posameznih turnirjev in ga prilagaja za najboljšo možno izkušnjo številčne publike s celega sveta. Tekmovalci so bili tokrat v prvem delu razdeljeni v dve skupini s po šestimi igralci, ki so se med seboj pomerili dvokrožno. Prva štiri mesta iz vsake skupine so prinašala četrtfinalne vstopnice, igra v skupinskem delu pa je potekala na izmenične dni.Boji v obeh skupinah so bili izjemno nepredvidljivi in izenačeni, kar med drugim potrjuje rezultat obeh zmagovalcev, ki sta zbrala »le« šest točk iz desetih partij. Carlsen je v svoji skupini zmagal, a šele po zelo dobro odigranem drugem delu. Z enakim izkupičkom točk kot prvak je na drugem mestu prijetno presenetil 22-letni Rus, sicer novinec v seriji. Presenetljiv je izpad zmagovalca drugega turnirja serije,, ki se mu je nasmihala zanesljiva uvrstitev v četrtfinale, brez katere pa je ostal po dveh ničlah v zadnjih dveh partijah.V drugi skupini je prvo mesto osvojil Nizozemec, ki je bil predvsem najbolj zanesljiv in edini ni doživel niti enega poraza. Naprej so se uvrstili šeinObračuni na izpadanje bodo potekali v obliki mini dvobojev štirih partij, iz katerih bo napredoval igralec, ki bo prvi dobil dva takšna dvoboja. Četrtfinale se je začel včeraj, bržkone pa bo v ospredju nov obračun med Carlsenom in njegovim zadnjim izzivalcem v dvoboju za naslov svetovnega prvakaCaruano. Drugi pari so Ding-, Artemijev-Nepomnjači in Giri-