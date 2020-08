Carlsen prepričljivo dokončal delo

Nagradni sklad kar 300.000 dolarjev

ČRNI NA POTEZI

Svidler - Carlsen, Legends of Chess 2020. Kako je svetovni prvak izkoristil veliko napako belega v njegovi zadnji potezi (28.Tf2)?



REŠITEV:

28…Sd1! 29.Lb3 (29.Tf1 Se3 ali pa 29.Td2 Te1+ 30.Kg2 Se3+ prav tako pripelje do odločilne materialne prednosti črnega.) 29…Sxf2 30.Kxf2 Te2+ in črni je hitro prišel do zmage.

Četrti turnir elitne spletne serije v šahu Magnus Carlsen Chess Tour se je končal z novo prepričljivo zmago svetovnega prvaka. Tokratna predstavaje bila rezultatsko najbolj prevladujoča, saj je bil najboljši že v prvem delu, v izločilnih bojih pa je kar tri mini dvoboje od štirih dobil predčasno.V polfinalu je Carlsen najprej ekspresno odpravil osemkratnega ruskega prvaka, edinega predstavnika stare garde, ki se je prebil v izločilne boje. Oba mini dvoboja je prvak dobil z 2,5:0,5. Norveški šampion je spet demonstriral prepričljivo realizacijo boljših položajev in sijajno iznajdljivost v težkih situacijah, zaradi katere ga je izjemno težko ugnati. V drugi partiji drugega mini dvoboja mu je uspel popoln preobrat, potem ko je v izgubljenem položaju našel najboljšo praktično možnost ter nato izkoristil napake nasprotnika in prišel do zmage.Drugi dvoboj medinje bil ponovitev polfinala predhodnega turnirja, ki je vnovič ponudil napet spopad in odločitev v tretjem mini dvoboju. Njun prvi polfinale je dobil nizozemski zvezdnik, tokrat pa se mu je ruski as oddolžil za tisti poraz in se uvrstil v finale. To mu je sicer uspelo šele v hitropoteznem podaljšku odločilnega mini dvoboja, ki ga je dobil z 1,5:0,5.Finale med Carlsenom in Nepomnjaščijem je bil zanimiv in nepredvidljiv zgolj v prvem mini dvoboju. V ostrih obračunih je Rus v tretji partiji premagal prvaka v zgolj enaindvajsetih potezah in po štirih partijah je bil rezultat izenačen. V podaljšani igri s hitropoteznim tempom pa je nato Carlsen slavil z 2:0 in prvi dvoboj odločil v svojo korist. Naslednji dan Nepomnjašči ni več ponujal resnejšega odpora; Carlsen je zmagal z 2,5:0,5 in tako ekspresno prišel do novega prvega mesta, tretjega na štirih turnirjih spletne serije, ki nosi njegovo ime.Zaključno dejanje serije z obračunom najboljše četverice se je začelo v nedeljo. Ob Carlsenu in, ki je po edinem spodrsljaju prvaka slavil na drugem turnirju serije, sta si nastop na njem po točkah zagotovila še Američanin Kitajec. Para polfinalnih dvobojev, ki bodo potekali na tri dobljene mini dvoboje, sta Carlsen - Ding in Dubov - Nakamura, nagradni sklad pa znaša kar 300.000 dolarjev, pri čemer bo zmagovalec prejel skoraj polovico tega zneska.