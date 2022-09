Carlsen prekinil molk

Magnus Carlsen je z eno svojih najbolj dominantnih predstav v zadnjem času slavil na sedmem turnirju elitne spletne serije, kar predstavlja že njegovo četrto zmago v aktualni sezoni, v kateri je skupaj nastopil šestkrat. Glede na tokrat prikazano so nekateri komentatorji njegovo igro primerjali z obdobjem leta 2019, ko je serijsko zmagoval na najmočnejših turnirjih in je deloval povsem nedotakljivo.

Šah

Tokrat se je po rekordnem izkupičku v rednem delu do finala prebil z dvema prepričljivima zmagama z rezultatom 3:1, finalni obračun dveh minidvobojev štirih partij pa je v svoj prid odločil po vsega petih partijah. Izločilne boje je svetovni prvak sicer začel z nepričakovanim porazom z belimi figurami proti Levonu Aronjanu, a je nato nanizal tri zaporedne zmage. Podobno izenačen je bil začetek polfinalnega dvoboja proti mlademu nemškemu upu Vincentu Keymerju, kjer sta se uvodni dve partiji končali z delitvijo točke.

A je bila druga polovica minidvoboja ponovno povsem v znamenju Carlsena, ki si je z dvema izjemnima zmagama zagotovil mesto v finalu. Tam ga je čakal še en mladenič, 19-letni Indijec Arjun Erigaisi, ki se bliskovito prebija v sam svetovni vrh in je tudi tokrat v predtekmovanju zaostal zgolj za slovitim tekmecem, s katerim se je srečal v finalu.

Sumljiv vzpon

V finalu nato Erigaisi, ki bo prihodnji teden na evropskem klubskem pokalu v avstrijskem Mayrhofnu zastopal barve aktualnih slovenskih prvakov, ekipe Šahovskega kluba Tajfun Ljubljana, vendarle ni zmogel ponuditi pravega odpora izredno razpoloženemu Carlsenu.

Kmalu po uspešnem zaključku turnirja je svetovni prvak tudi prekinil svoj molk glede dramatičnega odstopa s turnirja v Saint Louisu in predaje proti Hansu Niemannu na spletnem turnirju po vsega eni odigrani potezi. V javnem pismu je potrdil domneve, da Američana sumi goljufanja, prejemanja nedovoljene računalniške pomoči med partijami, v precej večjem obsegu, kot je bil slednji pripravljen priznati po izbruhu še vedno aktualnega škandala. Spomnimo, da je največja spletna platforma za igranje šaha Chess.com v preteklosti Niemanna že dvakrat izključila zaradi goljufanja, in sicer ko je imel ta 12 in 16 let.

ČRNI NA POTEZI Erigaisi – Carlsen, Pokal generacij/finale (internet) 2022. V ostri poziciji na diagramu je Carlsen našel edino potezo, ki mu prinaša zmago. Katero? REŠITEV: 1…S4d5!! in beli je priznal poraz po 2.Lxd5 Sg4, saj ga pred matom rešijo zgolj ogromne materialne izgube. Po drugi strani pa bi bilo takojšnje 1…Sg4 velika napaka, saj v tem primeru prvi matira beli s 2.Sc6+ bxc6 3.Td8+ Kb7 in 4.Da6 mat.

Carlsen novih dokazov za svoje trditve ni predstavil, ob tem pa je kar nekaj njegovih kolegov iz svetovnega vrha izrazilo podobne pomisleke glede hitrega ratinškega vzpona Američana v zadnjem letu in pol, ki po določenih parametrih deluje precej sumljivo.