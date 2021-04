Bolj spektakularno skoraj ne gre

Prvi tekmi četrtfinala lige prvakov, danes: Real Madrid – Liverpool, Manchester City – Borussia D. (obe ob 21.00); sreda: Porto – Chelsea, Bayern – PSG (obe ob 21.00). Povratne tekme bodo naslednji teden.

Slovenski delež sodnikom

Četrtfinale nogometne lige prvakov bi le težko odprli bolj spektakularno kot letos, ko paradno Uefino tekmovanje praznuje 66 let. Današnji spopad Reala in Liverpoola v Madridu je dvoboj klasičnih gigantov evropskih klubskih tekmovanj, ki sta skupno igrala v kar 25 finalih lige prvakov oziroma predhodnega pokala državnih prvakov.Najbrž ni bilo naključno, da je predlani prav Liverpool končal triletno prevlado rekorderja (13) po številu osvojenih lovorik v tem Uefinem tekmovanju … Od preteklosti seveda ni možno živeti, sedanjost pa je izjemno nepredvidljiv špansko-angleški dvoboj ekip, ki ju vodita odlična trenerjain. Francoz naj bi računal na trojček napadalcev (4-3-3), Nemec na podoben sistem igre in napadPrav Real in Liverpool poosebljata privlačnost nogometne igre, ki intrigira igralce športnih stav. V prvem delu sezone sta bila kluba že odpisana, številni so pribili na križ oba trenerja. Toda aprila še vedno dihata s polnimi pljuči, lovita finale lige prvakov, Realu se je kar naenkrat – potem ko je Atletico Madrid spet izgubil – odprla možnost za kaj več v španskem prvenstvu.Potem ko so izpadli Atletico, Leipzig in Atalanta, v četrtfinalu lige prvakov ne bo slovenskih nogometašev, poslovili so se namrečin. A sredin večer bi bil lahko kljub temu vsaj delno slovensko obarvan.Uefa je namreč zaupala vodenje prve tekme med Portom in Chelseajem mariborskemu sodniku. Pomagala mu bostain, četrti sodnik na tej tekmi bo