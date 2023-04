Barça na oblaku naslova: Katalonski velikan je pred šampionskimi vrati

Barça teče proti svojemu 27. naslovu španskega nogometnega prvaka, na osrednji tekmi 30. kroga je na Camp Nouju premagala Atletico Madrid z 1:0. Barcelona ima osem krogov pred koncem lige kar enajst točk prednosti pred madridskim Realom. Za katalonskega velikana je v 44. minuti odločil Ferran Torres, ko je premagal slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.

Le kaj je z Bayernom? Na igrišču kar delijo darila in tako je bilo tudi v 29. krogu nemškega prvenstva. Münchenski velikan je v Mainzu izgubil z 1:3, Borussia iz Dortmunda pa je z domačo zmago s 4:0 proti Eintrachtu iz Frankfurta s točko prednosti (60:59) spet zasedla sam vrh bundeslige. Šok terapija pri bavarskem klubu (še) ni dala rezultatov, novi trener Thomas Tuchel se bo še pošteno potil, če bo hotel svoje varovance pripeljati do edinega cilja, ki jim je to sezono še ostal, naslova nemškega prvaka. Bayern je šampionsko končal zadnjih deset sezon, v tekmovalnem obdobju 2011/12 je Borussia kot zadnja z drugo zaporedno krono na lestvici imela rezultatski nos pred Bavarci.

Ni energije

Morda bo Tuchel v finišu sezone, do konca je še pet krogov, privil svoje fante, ti so dobili le dve od zadnjih sedmih tekem pod njegovim vodstvom, a sam pravi: »Nimamo več energije, temu moštvu se je dogodilo preveč stvari, psihološko imamo velike težave, ko stvari ne stečejo po naših željah.« Tudi vodilni izvršni mož kluba Oliver Kahn in športni direktor Hasan Salihamidžić sta pod velikim pritiskom, na njiju kar dežujejo kritike, saj sta konec marca odslovila Juliana Nagelsmanna in pripeljala »rešitelja« Tuchla. »Sezona brez naslova prvaka bo katastrofa za nas,« je Kahn vidno na trnih, saj je Bayern denimo že izpadel iz lige prvakov in nemškega pokala. »Storili smo le en korak, čaka nas jih še pet. A energija na tokratni tekmi je bla tista prava za še pet uspešnih korakov,« se naloge zaveda trener Borussie Dortmund Edin Terzić.