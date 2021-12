Anže Lanišek leti kakor letalo

Silna (ekipna) moč, ki so jo slovenski smučarski skakalci nakazali na uvodni postaji svetovnega pokala v Nižnem Tagilu in nato s sijajnim Anžetom Laniškom na čelu že v vsem sijaju demonstrirali minuli konec tedna v Ruki, je že dodobra prestrašila tekmece. Izjemnemu startu naših orlov se čudijo tudi strokovni komentatorji na tujih televizijskih postajah, na katerih ne manjka zvenečih imen, ki so v preteklosti krojila svetovni vrh v tem športu. A vsi po vrsti so iskreno privoščili Lanišku premierno zmago, ki se je je v nedeljo (precej zadržano) veselil na največji skakalnici na Finskem.

Nekdanji izvrstni avstrijski letalec na smučeh Martin Koch je postal na 25-letnega Domžalčana pozoren že v Rusiji. »Anžetovi odskoki v Nižnem Tagilu še niso bili najbolj natančni, je pa svojo moč že tam pokazal v zraku, v katerem je nadomestil marsikaj, kar je zamudil pri odrivu. Ko bo zadel še odskok, bo že zelo nevaren,« je 39-letni Beljačan, svetovni podprvak v smučarskih poletih iz Oberstdorfa 2008, med komentiranjem na avstrijski nacionalni televiziji ORF opozoril na slovenskega asa. Kot da bi že po prvih preizkušnjah slutil, da bo že na Finskem napočil veliki trenutek člana SSK Mengeš.

Popolni finalni skok v Ruki

Laniška je kot skakalca, na katerega bo treba v tej zimi še kako resno računati, posebej omenil tudi Kochov legendarni rojak Anton Innauer. »Anže je že na začetku sezone v vrhunski formi. To se vidi tudi po pravočasnih odskokih, ki jih je kazal v Ruki. Za nameček zna odlično leteti, njegov prvi nedeljski nastop je bil popoln,« je bil 63-letni Avstrijec, olimpijski prvak iz Lake Placida 1980, navdušen nad Laniškovim nedeljskim prvim poletom (147 m). Zanj je Žaba, kakor se glasi njegov vzdevek, prejel kar 170,1 točke! Boljši oceni za skok sta si pred njim prislužila zgolj Avstrijca Andreas Kofler (172,8 leta 2010) in Stefan Kraft (171,7 leta 2017), oba prav tako v Ruki.

Ob tem je Innauer opazil, da Lanišek ni predstavnik tipičnega slovenskega letalskega sloga, s katerim sta se v prejšnjem desetletju uveljavila Robert Kranjec in Jurij Tepeš. »Anže odskakuje tudi v višino, tako da se bolje znajde tudi takrat, ko veter skakalcem piha v hrbet,« je pojasnil sloviti avstrijski strokovni komentator pri nemški televizijski postaji ZDF. Podobna opažanja je imel Innauerjev rojak Werner Schuster, ki je bolj kot s svojimi skakalnimi dosežki zaslovel s trenerskimi uspehi. »Od vseh, ki so morali v hudem mrazu dlje čakati na svoj nastop, je Lanišek v finalu prikazal najboljši skok, zato je zasluženo zmagal.

Ima zelo dobro tehniko skakanja; na odskočni mizi vse naredi od nog, z rokami pa ne naredi nobenih nepotrebnih gibov. V zraku jih uporablja le za usmerjanje – kakor letalo,« je bil 52-letni Avstrijec, med letoma 2008 in 2019 selektor nemških skakalcev, zdaj pa strokovni komentator na Eurosportu, očaran nad domžalskim rekorderjem, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal drži odlično drugo mesto.