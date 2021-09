Ante Šimundža išče napadalca za gole

Liga tudi prodajni salon

Devet evropskih golov Murini strelci v Evropi: 2 – Žiga Kous, Mihael Klepač in Luka Bobičanec, 1 – Nino Kouter, Tomi Horvat, Žiga Škoflek.

En dan loči slovenskega nogometnega prvaka Muro do zgodovinskega prvega nastopa v skupinskem delu novoustanovljenega tekmovanja v konferenčni ligi. Prav toliko časa ima še na voljo trener, da za jutrišnjo prvo tekmo v skupini G v Ljudskem vrtu (18.45), kjer bodo Sobočani gostili Vitesse, Rennes (21. oktober) in Tottenham (25. november), izlušči najmočnejšo enajsterico. Ena od najbolj vznemirljivih selektivnih ugank je, kdo bo proti Vitesseju, ki je slovenskemu prvaku po kakovosti najbližji tekmec, igral v napadu.Sobočani so si v tej sezoni privoščili pravo razkošje. Najbolj so okrepili napadalni del moštva. Strokovni štab se je zavedal, da je učinkovitost v uvodnem delu sezone povzročala kar nekaj preglavic. V kvalifikacijah so Sobočani v osmih tekmah zabili devet golov, od tega kar šest prvemu nasprotniku Shkendiji. V nadaljevanju so po gol dosegli še proti Ludogorcu, Žalgirisu in Sturmu.Tudi v SNL Mura ni učinkovita. V osmih tekmah so Prekmurci zbrali dva gola več kot v Evropi, enajst, od tega štiri proti Radomljam. V povprečju je Mura dosegla 1,375 gola na tekmo, kar je celo manj kot v šampionski sezoni, ki je bila krepko najmanj učinkovita za prvaka – 1,388 gola na tekmo. Prvi strelec z 11 goli je bil, ki je po profilu napadalni zvezni igralec, a še mesec dni ne bo nared zaradi poškodbe.Mura je tik pred zdajci iz Kopra pripeljala v prejšnji sezoni najboljšega strelca, že tretjega novinca v napadu poin. Postavni Bošnjak je že v svoji prvi tekmi upravičil zaupanje z zadetkom, s čimer je Šimundža začasno najbrž razrešil neznanke o tem, kdo bo devetica, ki bo zadolžena za gole in za ruvanje s tekmečevimi branilci.Toda trener zaradi bolezni ne bo mogel računati na 23-letnega Mulahusejnovića, kar je glede na njegovo taktično izhodišče in zamisel o igri z robustnim napadalcem velik hendikep. Kljub temu ima na voljo še tri odlične napadalce z različnimi značilnostmi: ob nasploh najučinkovitejšem Lotriču (48 golov) še najboljšega strelca Mure po vrnitvi v prvo ligo(26 golov), mladegain letošnjo zimsko okrepitevV izjemni notranji konkurenci za zdaj, kot kaže in je že razkrila minula sezona, v kateri se nikakor ni ujel s trenerjevimi željami, najslabše kaže domačemu fantu Maroši. A nikoli se ne ve, Maroša premore tudi lucidnost in vselej se znajde v priložnostih. Formo stopnjuje nepredvidljivi in igralno najsposobnejši Slavonec Klepač, ki je ob rojaku Bobičancu in neumornemtudi prvi evropski strelec. Aduti 20-letnega Kaija Cipota so uporabnost v različnih vlogah, atletske sposobnosti in mladost. Nazadnje, konferenčna liga je tudi izjemen »prodajni salon«, v katerem lahko Mura predstavi svoje najbolj dragocene izdelke. Za starejšega od mladih bratov Cipot – mlajšiin prav tako velik potencial šteje 18 let – bi bila jesen lahko resnično čudovita.