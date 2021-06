Anglija in Nemčija že v boj za finale

Danes bomo dobili še zadnja četrtfinalista evropskega prvenstva v nogometu, potem ko bodo spravili pod streho zanimiva dvoboja na Otoku. Prvo izločilno sito bodo zvečer (21.00) zaprli v Glasgowu, kjer se bosta merili Švedska in Ukrajina, tri ure prej bo žela pozornost stare celine klasika med Anglijo in Nemčijo na londonskem Wembleyju. Na obzorju je spektakularni zaključek osmine finala eura 2020.



Tako Anglija kot Nemčija premoreta več registriranih nogometašev kot Slovenija prebivalcev, zato imata selektorja Gareth Southgate in Joachim Löw na voljo širok kadrovski bazen nadarjenih igralcev in lažje opravljata vrhunsko selekcijo med najboljšimi. Spopad evropskih gigantov je namreč prav to – oba tabora sta v zadnjih letih močno pomladila članski reprezentanci, v katerih mrgoli sijajnih talentov.



Nemci v povprečju vendarle štejejo malenkost več let (27,6 : 25,3), po Löwovem slovesu bodo dodatno pomladili ekipo. Angleži veljajo na trgu (naj)več, njihov polk je vreden 1,26 milijarde evrov (Nemčija 937 mio €). Bomo videli, kako se bodo znašli pod pritiskom nujne zmage mladci Phil Foden (Manchester City), Jadon Sancho (Dortmund), Mason Mount (Chelsea) in drugi – daleč najstarejša sta Kyle Walker in Jordan Henderson, ki štejeta 31 let.

Ni jih strah izziva

»Menim, da lahko računamo na dva ugodna dejavnika: da teh mladih fantov sploh ni strah izziva in da se zavedajo priložnosti, ki se nam ponuja v tekmi z Nemčijo,« je prepričan Southgate. Nekdanji as Aston Ville in Middlesbrougha ve, o čem govori: Nemčija je daleč najtežji nasprotnik Angležev na poti do morebitnega finala na – Wembleyju. Zmagovalec se bo namreč v četrtfinalu pomeril z boljšim iz para Ukrajina vs. Švedska, v polfinalu pa z zmagovalcem dvoboja Češka vs. Danska.



Pri tem ni pomembno, ali je žreb pošteno razporedil reprezentance v dve veji, saj na to ne moremo vplivati. Dejstvo je le, da bo šlo v zgornji veji eura na poti do finala za vojno zvezd, v angleško-nemški veji za Labodje jezero.

»Jaz se v času angleško-nemškega rivalstva še nisem rodil, zato težko ugibam o družbenem pomenu te tekme. Zdaj imamo novo ekipo in želimo pisati svojo zgodovino,« je zatrdil 21-letni Foden, znanec slovenske ekipe U-21 iz Maribora (2:2), ki je v minuli sezoni postal eden najboljših nogometašev Manchester Cityja.



Seveda Nemci ne bodo pritekli na Wembley z belo zastavo, prav nasprotno. Navsezadnje krasi Löwa imenitna statistika s tekem proti Angležem (4-1-2), še bolj ga opogumlja dejstvo, da je kultni londonski objekt v resnici trdnjava Nemčije. Otočani so namreč zaman napadali Nemce v zadnjih sedmih tekmah na Wembleyju, elf pa je tu nazadnje ostal praznih rok daljnega leta 1966 v finalu svetovnega prvenstva.

Morebitni enajsterici, Anglija (4-2-3-1): Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane; Nemčija (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan (Goretzka), Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry.

