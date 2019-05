Kek še računa na Oblaka, manj na Krhina in Verbiča

V jati tudi Štulac in Bezjak?

Upoštevaje prejšnje delovne akcije Slovenije, nekatere načete igralce (Oblak, Verbič, Iličić …) in sočasno akcijo zasedbe U-21 bi lahko Kek na Gorenjsko poklical nekatere povratnike, morda tudi Romana Bezjaka, ki je ob koncu sezone na Cipru dobil več priložnosti za igro. Morebitni Kekov seznam, vratarji: Oblak, Sorčan, Vidmar; branilci: Balkovec, Mitrović, Jokić, An. Struna, Al. Struna, Mevlja, Stojanović, Blažič; zvezni igralci: Štulac, Iličić, Kurtić, Zajc, Krhin, Bohar, Črnigoj, Bijol in Stanković; napadalci: Šporar, Berić, Zahović in Bezjak.

LJUBLJANA – Dva tedna pred nogometnim derbijem Avstrije in Slovenije v našem taboru iščejo pot do morebitnega presenečenja, kar bi bila že točka na gostovanju pri 250 milijonov evrov vredni zasedbi. Selektordobro ve, kako pomembna bosta junijska obiska Celovca (7.) in Rige (10.) v boju za evropsko prvenstvo leta 2020.Izhodišče 63. reprezentance z lestvice FIFA je znano: upoštevaje vrstni red v kvalifikacijski skupini G (Poljska 6, Izrael in S. Makedonija po 4, Slovenija 2, Avstrija in Latvija 0) bi bilo dobrodošlo osvojiti najmanj tri točke na gostovanjih pod Karavankami in tri dni pozneje ob Baltiku. Ob tem bodo Kekovi krenili po še nekaj več v dvobojih z Avstrijo (34.) in Latvijo (133.). »Vse našteto drži, a moje misli zasedajo naši nogometaši in izzivi. Teh ne manjka,« je zatrdil Kek, ki bo seznam z igralci razkril v ponedeljek na Brdu. Jato bo v začetku junija vnovič zbral na Gorenjskem, a ne na Brdu – tam prenavljajo hotel Kokra –, ampak v Kranjski Gori, kjer je filigransko spoznal režim delovanja v času petletnega vodenja NK Rijeka.Avstrijce in Latvijce, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor, bi lahko napadel brez nekaterih ključnih adutov v kolektivu. Vratarje predčasno končal špansko sezono zaradi načete stegenske mišice,je prestal operacijo gležnja,je zašel na stranski tir v Nantesu delno prav tako zavoljo poškodbe.»Prihoda Reneja in Benjamina sta vprašljiva, čeprav fanta izžarevata veliko željo po vrnitvi na igrišče. Bomo videli, pred nami sta še dva tedna, iskati moramo alternativne rešitve za tekmo z Avstrijo. Verjamem, da bo nared vsaj Jan,« je razkril Mariborčan, ki bo nekaterim reprezentantom pomagal ohraniti raven telesne pripravljenosti po dolgi sezoni s pomočjo individualnih treningov že pred zborom v Kranjski Gori – ta del akcije bo vodil Kekov pomočnikKek, ki je lani jeseni na klopi Slovenije nasledil, si je po dvobojih z Izraelom in Severno Makedonijo večkrat ogledal prva od desetih delov nadaljevanke Boj za euro 2020. »Zadovoljen sem bil s prikazanim napredkom in odnosom fantov tako na igrišču kot ob njem, ne pa z doseženim. Osvojiti bi morali več točk,« je izjavil Kek. Morda bo drugače 7. junija, ko se bo ob Vrbskem jezeru zbralo ogromno slovenskih navijačev. »Prišlo naj bi jih več kot 2000! To se gotovo ne bo zgodilo samo po sebi, verjamem, da smo marca rojake sprovocirali s prikazanim na igrišču. Tako za igralce kot strokovni štab bo navzočnost navijačev v Celovcu izziv in motiv več. Kdo ve, tekma z Avstrijo bi lahko bila začetek nečesa novega, čeprav vemo, kdo bo favorit in komu bo bolj tekla voda v grlo,« je ocenil Kek.