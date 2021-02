Milan Krek pred kamere, odkrili dva tisoč okuženih učiteljev (V ŽIVO)

Do zdaj v Sloveniji s PCR testi testiranih prek 800 tisoč oseb.

Regijske razmere. FOTO: Posnetek Zaslona

V nedeljo so po Sloveniji opravili 1.458 PCR testov, pri tem je bilo 268 oseb pozitivnih, kar je 18,4 odstotka vseh testiranih. Hkrati so opravili 3.226 hitrih antigenskih testiranj (2,6 odstotka pozitivnih).Vlada je javila, da je v bolnišnicah 1066 oseb (dan prej 1053), intenzivno zdravljenje jih potrebuje 169 (dan prej 165). Umrlo je 19 oseb (dan prej 13), kar pomeni, da je v Sloveniji od začetka epidemijo umrlo 3522 oseb, ki so bile pozitivne na novi koronavirus.Po podatkih covid 19 sledilnika imamo 17.301 aktivnih primerov okužb s sars-cov2 (+353, −300). soboto je bilo v bolnišnicah 1.047 bolnikov . Umrlo je 13 bolnikov.Na vladni tiskovni konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid 19, ki bo predvidoma ob 11. uri, bosta sodelovala državna sekretarka na ministrstvu za zdravjein direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjeTrenutno se država nahaja v rdeči fazi. Za prehod v oranžno bi morala oba kriterija pasti pod 1000 (povprečno število okuženih manj kot tisoč in manj kot 1000 hospitaliziranih). Vlada bo stanje ponovno presojala v sredo.Danes po državi poteka testiranje učiteljev in tistih, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, je dejala državna sekretarka. V celem tednu so odkrili okoli dva tisoč pozitivnih, udeležujejo pa se ga v veliki večini, je dejala. Opozarja, da je pomembno čim prejšnje odkrivanje okužb, če je ne moremo preprečiti. Pri tem si pomagamo s hitrimi testi, ki so bistveno množičnejši in hitrejši, a so manj natančni.»Posebej me veseli, da se razmere v bolnišnicah postopno umirjajo in tudi sama upam, da se bo trend nadaljeval. Kar nam bo omogočalo ponovno prilagoditev in izvajanje nekaterih drugih dejavnosti v večjem številu. Zagotovo pa k temu pripomorejo že velik delež cepljenj pri starejših oseba v DSO in v okolju,« pravi Magajnejeva. Obstoječim ukrepom dodaja, da skušamo najti v dani situaciji najti nekaj pozitivnega, pokličemo koga, ki ga že dolgo nismo, gremo v naravo.Če oseba opravlja najprej hitri testi, potem pa še PCR, se podatek šteje samo enkrat, izpostavlja državna sekretarka. Kako so potem šteli v Polzeli, ko je bilo več učiteljev na hitrem testu pozitivnih, kasneje na PCR pa negativnih? O konkretnem primeru ni mogla govoriti, je pa dodala, da se to dogaja.