V nočni nesreči poškodovanih pet oseb

Ponoči se je v Škofji Loki zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da je ob 2.36 v krožišču v Škofji Loki osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Poškodovalo se je pet oseb.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke in Kranja so jih oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci PGD Škofja Loka so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem in odklopili akumulator vozila.