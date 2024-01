To so spremembe na nacionalki: Dnevnik bo daljši, kaj pa bo s Tarčo in Odmevi?

Januar bo v znamenju nove sezone Življenja Tomaža Kajzerja, Raiven bo predstavila skladbo Veronika, Odmevi bodo na sporedu ob 22.10, podaljšujeta se Dnevnik in Slovenska kronika. Številnim oddajam so našli boljši programski čas, s čimer jih bodo približali širšemu spektru publike in jim zagotovili večjo veljavo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Tako so oddaji Osmi dan po 11 letih ponovno vrnili osrednji večerni termin, prav tako bodo izobraževalni dokumentarni filmi na sporedu v torkovem osrednjem večernem terminu. Še naprej ohranjajo oddaje, to so Tarča, Kaj dogaja, Tednik, Joker in Vem!, na spored pa prihaja tudi nova pogovorna oddaja v novem formatu.

Poletje bo v znamenju športnih vrhuncev. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo

Poletje bo v znamenju športnih vrhuncev z evropskim prvenstvom v nogometu in olimpijskimi igrami. S široko paleto vsebin bodo še naprej nagovarjali najširšo publiko raznolikih okusov gledalcev. Kljub izredno zahtevnim finančnim in organizacijskim izzivom tega leta bodo še naprej izpolnjevali svoje poslanstvo in gradili zaupanje javnosti do dela, so zapisali.

Informativni program

V Informativnem programu Televizije Slovenija bodo vsebinsko okrepili vse osrednje informativne oddaje in podaljšali Dnevnik, kamor bodo vsakodnevno vključili tudi najpomembnejše kulturno dogajanje iz vse Slovenije. Slovenska kronika bo ostala v sklopu Dnevnika, vendar pa bo zaradi svoje izjemne priljubljenosti pri gledalcih daljša, vodili pa jo bodo dopisniki iz vse Slovenije, ki bodo gledalce vodili čez daljši pregled osrednjega dogajanja v lokalnem okolju. Nosilna dnevnoinformativna oddaja Odmevi bo od 8. januarja dalje na sporedu ob 22.10. S koncem meseca po oddaji Tednik načrtujejo polurno pogovorno oddajo novega formata.

Razvedrilni program TV Slovenija bo januarja glasbeno obarvan.

Nabor filmov, nadaljevank in nanizank

V leto 2024 vstopajo z novo sezono nanizanke Življenja Tomaža Kajzerja. Nanizanka preigrava različne življenjske scenarije enega in istega človeka – Tomaža Kajzerja in s tem prevprašuje, kaj bi se zgodilo z našimi življenji, če bi v določenem trenutku zavili drugam, se srečali z drugimi ljudmi, odraščali v drugačnem okolju. Izvirna nanizanka bo prvič na sporedu v nedeljo, 7. januarja, ob 20. uri na prvem programu Televizije Slovenija.

Izobraževalno-dokumentarni filmi po novem ne bodo več ob sredah popoldne, temveč ob torkih v osrednjem terminu, torej ob 20. uri na prvem programu Televizije Slovenija. Zahtevnejše tuje dokumentarne filme bomo v kombinaciji z domačimi, lastnimi dokumentarci, zdaj predvajali ob četrtkih po Tarči ob 21. uri na TV SLO 1.

V Športnem programu načrtujejo številne prenose tekem in prvenstev tako v zimskem polletju kot tudi v poletnem. Zima bo med drugim prinesla prenose smučarskih tekmovanj svetovnega pokala. Vrhunci za slovenske navijače bodo nedvomno domače tekme v Kranjski Gori, kjer bo že 6. in 7. januarja Zlata lisica, 9. in 10. marca pa Pokal Vitranc. Skoki na Ljubem bodo na sporedu 27. in 28. januarja, svetovni pokal v deskanju na Rogli 25. januarja, finale svetovnega pokala v skokih s poleti v Planici pa od 21. do 24. marca. Na sporedu bosta dve svetovni prvenstvi, in sicer svetovno prvenstvo v biatlonu v češkem Novem mestu od 7. do 18. februarja in v smučarskih poletih na Kulmu od 26. do 28. januarja.

V letu 2024 bodo v sredinem terminu Filma tedna predvajali celovečerne avtorske kinematografske projekte slovenskih neodvisnih producentov. Nabor filmov, ki jih bodo predvajali, so prejeli preko javnega razpisa po 17. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru. Prvi film tega sklopa bo celovečerni dokumentarni film Haidy Kancler z naslovom Smučarske sanje, ki bo na sporedu 31. januarja.

Že zdaj lahko ob sobotah dopoldne spremljate izjemno uspešno mladinsko nadaljevanko Nori zabaviščni park (Crazy Fun Park), avstralsko televizijsko serijo, ki je lani prejela nagrado TV Week Logie Award za najbolj izstopajočo otroško oddajo. Od konca meseca, 29. januarja, pa bo na sporedu tudi ob ponedeljkih zvečer.