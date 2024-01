Rosvita Pesek ob drami na nacionalki: »To kar se dogaja in kako se dogaja - ni prav.«

Kot smo že poročali, je novinar TV Slovenija Marko Milenković med tistimi zaposlenimi na RTV Slovenija, ki so jih poslali na čakanje. Takšnih je 15, skupno pa naj bi jim bilo to, da so vsi delali pri oddaji Panorama.

Poleg tega da so na čakanju, pa so jim blokirali službene kartice za vstop v RTV stavbo. Ob tem so se že oglasili v Društvu novinarjev in Združenju novinarjev in publicistov.

Zaposlenim v informativni oddaji Panorama na drugem programu Televizije Slovenija, ki so bili napoteni na čakanje na delo doma, so onemogočili dostop do delovnih mest. Odgovorni urednik drugega programa TVS Rajko Gerič je dejal, da odredba o napotitvi na čakanje ni upoštevala zakona o delovnih razmerjih, in jo označil za nezakonito.

Svoje pa je o tem dogajanju zapisala tudi voditeljica Odmevov Rosvita Pesek. Njeno sporočilu kolegu Marku Milenkoviću je bilo: »Dragi Marko, s Tabo smo po dolgem času dobili usposobljenega novinarja za zahtevne ekonomske teme, velikokrat tudi v Odmevih. To kar se dogaja in kako se dogaja - ni prav.«